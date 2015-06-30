Как восстановить поврежденные волосы в холодную погоду

Носите шапки только из натуральных материалов

Головные уборы из синтетики не только плохо греют: они еще и не дают коже головы дышать, не впитывают влагу и создают «парниковый эффект».

Поэтому если вы обеспокоились состоянием волос — начните с ревизии гардероба. Совсем отказываться от шапок ни в коем случае не стоит: мороз только усугубит проблемы. Правильным будет остановить выбор на моделях из натуральной шерсти и меха на шелковой подкладке.

Не злоупотребляйте горячей укладкой и окрашиванием

«Укладка феном, окрашивание, к которому прибегают около 70% женщин, хлорированная вода, солнце и другие факторы сначала повреждают структуру верхнего слоя волоса, кутикулы, а затем — и его сердцевину», — говорит доктор Натали Сорс, эксперт NIVEA по созданию средств для ухода за волосами. Поэтому старайтесь выбирать щадящие красители для волос и не увлекайтесь горячей укладкой.

Конечно, совсем отказаться от фена вряд ли получится, но, во-первых, никогда не сушите волосы на максимальной температуре, во-вторых, обязательно используйте термозащиту, и в-третьих, хотя бы пару раз в неделю давайте локонам высохнуть естественным путем. А вот от щипцов для завивки и выпрямления стоит отказаться хотя бы на время лечения волос.

Подберите ваш персональный «умный» уход

Современные средства способны на многое. Даже восстановить поврежденные участки волоса именно там, где это необходимо!

Один из самых эффективных ингредиентов — жидкий кератин. Это природный белок, из которого на 78-—80% состоит человеческий волос. Другой важный ингредиент шампуня или бальзама — пантенол, он же провитамин В5 — при регулярном применении восстанавливает и лечит волосы, выпрямляет микронеровности и избавляет от ломкости, делая их послушными, шелковистыми, мягкими.