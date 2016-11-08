Пять женских штучек, которые очень нравятся мужчинам

1. Красивое тело

Банально, но мужчины правда любят глазами. И подтянутый животик больше привлекает, чем бесформенная масса на месте, где когда-то была талия.

Конечно, есть исключения, и главное то, насколько уверенно и правильно вы умеете себя подать, но чисто физическое влечение никто не отменял, пишет Soulpost.ru.

2. Позитив

Мужчинам нравятся веселые женщины. Не пустышки и хохотушки, а женщины с улыбкой, которые не ноют и не страдают вечно. Счастье притягивает.

3. Разная одежда

Мужчины любят перемены, и большинству нравится в женщинах то, что мы любим менять наряды и прогонять тем самым однообразие и монотонность. А если еще будет меняться стрижка и цвет волос — это для них как новая женщина.

4. Маникюр и педикюр

Все эти женские штучки — ухоженные ручки и ножки, накрученные реснички, выбритые ноги — это все на самом деле очень привлекает мужчин. Именно это для них означает женственность.

5. Независимость

Если вкусы и предпочтение во внешности женщин могут разниться, безусловным фактором привлечения является внутренняя свобода женщины, когда она знает, чего хочет, и живет так, как хочет.