Девять признаков мужчины, который никогда не перестанет любить тебя

1. Он старается вам угодить

Он делает все, чтобы вы были счастливы. Он выслушивает ваши безумные истории о работе, он разминает вам шею, когда вы засиделись за компьютером, он готовит ужин, когда вы сильно устали. Делать вашу жизнь лучше — вот его главная цель, и он отлично с ней справляется.

2. Он хочет постоянно быть с вами

Если он каждый день предлагает вам встретиться и жаждет как можно чаще проводить время вместе, то он безумно влюблен и вряд ли уже куда-то денется без вашего на то согласия.

3. Секс для него не является самым главным

Конечно, он с радостью и большим желанием занимается с вами любовью, но секс — это не причина, почему он с вами. Совсем не причина. Он хочет делать вместе с вами намного больше всего — по сути, все остальное!

4. Он думает о вас, когда принимает важные решения

Он не соглашается на новую работу, пока не обсудит это с вами. Он не снимает новую квартиру, пока не убедится, что вам будет удобно к нему добираться. Это не значит, что он не может самостоятельно принять решение, но ему важно знать ваше мнение.

5. Он говорит вам то, что не говорил никому

Темными глубокими ночами, когда люди начинают рассказывать друг другу самое сокровенное, он говорит вам то, что не говорил никому, даже лучшему другу.

6. Он не флиртует с другими девушками

Если его глаза смотрят только на вас, этот парень — совершенно иной тип. И вам больше не нужно следить за ним или за его лайками в сети, потому что вы просто знаете, что он больше ни на кого не посмотрит.

7. Он не боится говорить о будущем

Когда вы начинаете мечтать о свадьбе и детях, он не уходит от разговора. Может, он еще 100% не готов ко всему этому, но он готов откровенно об этом поговорить.

8. Он показывает вас миру

Он хочет похвастаться вами всем. Своей маме, друзьям, родственникам, и все о вас наслышаны. Потому что он безумно влюблен и хочет кричать об этом на весь мир.

9. Он делает вас особенной

Он не просто обращается с вами как с королевой, он хочет, чтобы вы себя такой чувствовали. Потому что вы достойна, и он это знает.