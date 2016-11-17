Как сохранить отношения: три секрета счастливой женщины

Секрет первый – не пытайся заполнить собой все пространство

Чем сильнее ты будешь пытаться привязать его к себе, тем дальше он от тебя будет. Мужчине нужно чувствовать, что у него есть свободное пространство, время для его интересов, возможность побыть наедине с собой или в компании с друзьями. И чтобы при этом не приходилось оправдываться и доказывать любимой, что в его времяпрепровождении нет ничего угрожающего семейному благополучию.

Навязчивость, недоверчивость, постоянные обиды – все это рано или поздно заставит его взглянуть на тебя и на ваши отношения по-другому. Помни, что мы – творцы своего счастья, но и мы же можем его разрушить, даже, если очень этого не хотим.

Секрет второй – учись идти на компромиссы

Таким образом ты избежишь многих ссор и прочих неприятностей. Не будь упрямой и эгоистичной. Вы три года подряд ездите к морю, а он мечтает провести отпуск в горах? Прислушайся к любимому – может, пора ему уступить? Конечно, мужчины живут с эгоистками, но желаешь ли ты такого своему любимому человеку?

Если ты будешь идти на компромиссы, он тоже будет это делать. Если же вы оба будете стоять на своем, вряд ли ваш брак будет счастливым.

Не пытайся быть идеальной

Никогда не ссорится. Никогда не злиться. Не злить. Не перечить. Не… Стоп! Не пытайся быть для него идеальной, иначе ваши отношения будут искусственными и бесцветными. А однажды ты все равно взорвешься, потому что ты – живой человек и не можешь копить в себе эмоции.

Хочешь измениться? Пожалуйста. Стань внимательнее к любимому, меньше капризничай, научись слышать и слушать. Вот только не пытайся сделать невозможное... Ему этого не нужно. Ему нужна ты – настоящая, счастливая, в меру эмоциональная, ведь именно такую он тебя и полюбил.