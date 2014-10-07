Короткие волосы

Обладательницам коротких волос следует делать стрижку раз в 3-7 недель. Hair-стилист Ричард Коллинз утверждает, что женщинам, имеющим стрижку а-ля боб, стоит поддерживать ее в “форме“ и посещать салон не реже одного раза в три недели. А тем, чей стиль прически менее структурирован, можно не частить – раз в 4-7 недель вполне достаточно.

Длинные и средние волосы

Профессионалы умеют для тебя утешительный ответ: если волосы здоровы, тогда посещать стилиста можно 3-4 раза в год. Но это обязательно, ведь независимо от состояния локонов, еще никому не удалось проходить дольше года без посеченных кончиков. Да и “освежить“ прическу никогда не помешает.

Поврежденные волосы

Парикмахер Крейгтон Боумен рекомендует не затягивать с процедурой и ходить в салон каждые восемь недель. “Пористость, посеченные кончики, химия, влияние высоких температур... Тебе нужно поддерживать волосы здоровыми, поэтому от стрижки отказываться никак нельзя. Кроме этого тебе нужно проводить оздоровительные процедуры.

Вывод: дать однозначный ответ на вопрос “Как часто нужно делать стрижку?“ очень сложно. Все зависит от типа и состояния волос, ну и конечной цели. Тебе нужно держать в голове две вещи: 1. нравится ли тебе нынешняя стрижка и 2. насколько повреждены волосы.