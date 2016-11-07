Вторник, 3. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Главные правила элегантности

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Воспользуйся золотой заповедью англичан: уместнее одеваться слишком скромно, чем слишком нарядно. Согласись, что более допустимо прийти на торжественный прием в строгом костюме, чем заскочить на чай к приятелям в вечернем платье.

Будь всегда в форме

Одежда на все случаи жизни должна быть достаточно свободной (возможно, несколько спортивной) и одновременно элегантной. Никогда не надевай бриллианты в дневное время! Во всем облике пусть будут естественность и сдержанность.

Лакированные туфли, меха и сумочки, расшитые бисером, прибереги для особо торжественных случаев. Для мужчин всегда актуальны костюм приглушенных тонов, светлая рубашка и галстук, черная и коричневая обувь, классическое пальто.

1. Никогда не ставь целью произвести на кого-то впечатление только с помощью одежды.

2. Не копируй слепо ничей наряд, будь это известный эстрадный исполнитель, жена президента или кинозвезда.

3. Заботься прежде всего о качестве материала одежды; все должно быть соотнесено с вашими природными данными.

4. Постарайся свести количество украшений до минимума. Лучше носить одно изысканное кольцо, чем пять сомнительного дизайна.

5. Избегай слишком броских аксессуаров, но и не забывай о могуществе их как таковых.

6. Не впадай в крайности: образы синего чулка и кокетки одинаково не достойны истинной женщины. Мужчину же способны погубить другие полюса: безнадежный неряха и слащавый франт.

7. Помни: ухоженное тело и аккуратные одежда и обувь - первые условия элегантности.

Мы уверены, что соблюдение семи нехитрых правил способно превратить Золушку - в принцессу. И убедиться в этом совсем не трудно!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбриллиантывпечатлениегалстукженщиныисполнителькинозвездарубашка
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:24
Первый ребенок 2017-го в Исландии родился у первого ребенка 1980-го года
13:55
По ту сторону вебкамеры: как девушки зарабатывают в секс-чате
13:49
Главные правила элегантности
13:24
Как часто нужно делать стрижку
13:19
Как сохранить отношения: три секрета счастливой женщины
13:14
Фото: австралийка бросила работу и отправилась в бесконечное путешествие с дочкой
12:43
Девять признаков мужчины, который никогда не перестанет любить тебя
12:43
Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю
12:31
Пять женских штучек, которые очень нравятся мужчинам
12:16
Как восстановить поврежденные волосы в холодную погоду
11:08
Ей было всего 22 года... Модель умерла во время липосакции
20:00
Короткий тест: какая длина волос вам подходит больше
19:29
Определен размер женской груди, который больше всего нравится мужчинам
19:05
После праздника: топ-пять секретов, как избавиться от мешков под глазами
18:39
Рулетики из баклажанов с сырной начинкой
18:17
Можно ли давать активированный уголь детям?
17:48
Идеальная девушка: какой ее видят мужчины (2)
17:29
Семь необычных советов красоты
17:03
Делаем маникюр, как в салоне
16:45
План посленовогодней разгрузки
Все новости
ФэшнЦеликом
Главные правила элегантности

Главные правила элегантности

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
План посленовогодней разгрузки

План посленовогодней разгрузки

Пять ошибок с метаболизмом, мешающих похудеть

Пять ошибок с метаболизмом, мешающих похудеть

Названы самые доступные суперпродукты

Названы самые доступные суперпродукты

30. дек
Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника
Самые читаемые
Ей было всего 22 года... Модель умерла во время липосакции
Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю
По ту сторону вебкамеры: как девушки зарабатывают в секс-чате
Пять женских штучек, которые очень нравятся мужчинам
Главные правила элегантности
Топ комментариев
Как просыпаться счастливой: шесть простых советов(2)
Идеальная девушка: какой ее видят мужчины(2)
Уходи красиво: Мишель Обама стала иконой стиля 2016 года (1)
"Нутелла" и сгущенка для волос: новый сладкий вид окрашивания, от которого вы будете без ума(1)
Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованиямолокомужчинамужчиныновый годорганизмотношенияпроблемыпродуктыребенокрецептспециалистыуверенностьудовольствиеупотреблениеученыеэкспертыэффект
LimonЦеликом
Такая молодая и красивая... В бойне в стамбульском клубе погибла гражданка России, поехавшая туда за новой жизнью (фото)

Такая молодая и красивая... В бойне в стамбульском клубе погибла гражданка России, поехавшая туда за новой жизнью (фото)

А теперь по-честному: вот что ждет разные знаки Зодиака в этом году!

А теперь по-честному: вот что ждет разные знаки Зодиака в этом году!

Полезно после застолий: десять продуктов для того, чтобы разогнать метаболизм

Полезно после застолий: десять продуктов для того, чтобы разогнать метаболизм

14:39
И он туда же: прогноз на 2017 год от Владимира Жириновского! (видео)
14:22
Памела Андерсон переезжает из Америки к нам поближе
14:12
Больной раком Михаил Задорнов срочно вышел на связь с поклонниками
14:04
Наталья Фриске поделилась редким семейным видео
Rus.Postimees.eeЦеликом
В среду снегопады и мороз испытают жителей Эстонии на прочность

В среду снегопады и мороз испытают жителей Эстонии на прочность

Тийт Вяхи: мы платим за работу, а не за отработанные часы

Тийт Вяхи: мы платим за работу, а не за отработанные часы

В Тартуской тюрьме заключенный напал на персонал

В Тартуской тюрьме заключенный напал на персонал

14:53
На границе женщину задержали за перевозку африканца в чемодане
14:44
Семь приложений, которые должны быть установлены на смартфоне сторонника здорового образа жизни
14:44
Певкур: надеюсь, что в новом году Партия реформ будет больше общаться с русскоязычными жителями Эстонии
14:40
Ратас: волости поняли важность административной реформы
ВпрокЦеликом
Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю

Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю

Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты?

Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты? (1)

2. янв
Вопрос читателя: может ли работодатель вынудить меня взять отпуск зимой?
Погода
Фото: якутский мастер сделал гигантского петуха из навоза

Фото: якутский мастер сделал гигантского петуха из навоза

В среду снегопады и мороз испытают жителей Эстонии на прочность

В среду снегопады и мороз испытают жителей Эстонии на прочность

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees