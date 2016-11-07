Главные правила элегантности

Будь всегда в форме

Одежда на все случаи жизни должна быть достаточно свободной (возможно, несколько спортивной) и одновременно элегантной. Никогда не надевай бриллианты в дневное время! Во всем облике пусть будут естественность и сдержанность.

Лакированные туфли, меха и сумочки, расшитые бисером, прибереги для особо торжественных случаев. Для мужчин всегда актуальны костюм приглушенных тонов, светлая рубашка и галстук, черная и коричневая обувь, классическое пальто.

1. Никогда не ставь целью произвести на кого-то впечатление только с помощью одежды.

2. Не копируй слепо ничей наряд, будь это известный эстрадный исполнитель, жена президента или кинозвезда.

3. Заботься прежде всего о качестве материала одежды; все должно быть соотнесено с вашими природными данными.

4. Постарайся свести количество украшений до минимума. Лучше носить одно изысканное кольцо, чем пять сомнительного дизайна.

5. Избегай слишком броских аксессуаров, но и не забывай о могуществе их как таковых.

6. Не впадай в крайности: образы синего чулка и кокетки одинаково не достойны истинной женщины. Мужчину же способны погубить другие полюса: безнадежный неряха и слащавый франт.

7. Помни: ухоженное тело и аккуратные одежда и обувь - первые условия элегантности.

Мы уверены, что соблюдение семи нехитрых правил способно превратить Золушку - в принцессу. И убедиться в этом совсем не трудно!