По ту сторону вебкамеры: как девушки зарабатывают в секс-чате

Молодые женщины признаются, что хорошо зарабатывают, не покидая при этом своей комнаты. Одна из девушек присоединилась к эротическому видеочату, потому что хотела найти заработок, при котором она могла бы выбирать время и работать из дома, пишет Soulpost.ru.

Соблазнительная 21-летняя девушка говорит: «Вы не можете просто сидеть там, выглядеть красиво и раздеваться, клиенты хотят кого-то реального, с которым они могут формировать отношения». Молодая женщина с гордостью демонстрирует свое секс-меню в виде доски, которая показывает ее зрителям, что она будет делать и сколько это будет стоить им.

Самое необычное, что она делала: искупалась в свекольном соке, подставляла свой сосок на огонь и отработала 16 часов на камеру.

Другая участница эротического видеочата, девушка с ярко-голубыми волосами, сидела на кухонной табуретке и окрашивала свои волосы, в то время как более 40 человек – платежеспособных клиентов – смотрели на нее. За свою первую видеосессию она заработала $400 и уже не могла остановиться.

Некоторые сеансы стоят $10, другие ‒ $2000, в зависимости от того, сколько люди по другую сторону монитора готовы заплатить. Девушка продает свое нижнее белье за $100, а также вступает в интимные отношения с другими девушками для своих зрителей.

Еще одной девушке платят $5 за минуту, чтобы она полностью разделась, и в настоящее время она получает около $60 000 в год, пока учится в университете. Она начала работу в видеочате в 18 лет и зарабатывает на своем «невинном» образе: девушка заплетает косички и после этого выходит онлайн.

Некоторые девушки размещают свои откровенные фотографии бесплатно в Instagram и Tumblr, а другие используют сайты, которые требуют предварительной оплаты перед просмотром.