Первый ребенок 2017-го в Исландии родился у первого ребенка 1980-го года

Первый ребенок, родившийся в Исландии в 2017 году, появился на свет 1 января в 0:03 по местному времени в городе Сельфосс. Роды прошли хорошо, с новорожденным мальчиком все хорошо. Это третий ребенок в семье, передает The Reykjavik Grapevine, передает moya-planeta.ru.

Хотя не был побит прошлогодний рекорд, когда первый ребенок 2016 года явился на свет спустя минуту после полуночи, в этом году у появления новогоднего малыша интересная предыстория.

Мать ребенка, Катрин Гудьонсдоттир, тоже была первым ребенком года в стране — она «завоевала» этот титул в 1980-м году. Теперь маму и малыша объединяет не только одна и та же дата рождения, но и почетный статус.

Катрин рассказывает, что перед родами они с мужем в порядке шутки рассматривали такой вариант, но, конечно, всерьез не верили, что история ее рождения повторится в случае с малышом, передает BBC.