Семь причин, почему развод прекрасен

Вы сможете быть ближе к своим детям

Это не означает, что вы не были близки к ним, пребывая в браке. Но связь между матерью и детьми после развода укрепляется. Учитывая, что внимание супругу уделять уже не нужно, у вас останется больше времени на детей. Кроме того, вы переживаете трудные времена вместе, а это сближает еще больше.

Вы уделите больше времени вещам, которые нравятся

После того, как вы отойдете от развода, займитесь тем, что делает вас по-настоящему счастливой. Начните практиковать йогу, заниматься лайф-коучингом и прочее. В свою очередь, вещи, которые делают вас счастливой, внесут свой вклад в благополучие окружающих.

Вы сможете жить без мужчины

У вас освободится уйма времени на друзей, работу, приготовление еды, хобби и т.д. Не поймите неправильно, делиться и делать вещи для других – замечательно. Просто вы сможете заниматься уймой вещей без помощи мужчины.

Вы научитесь выполнять дела, которые считали невозможными

Снести осиное гнездо, выгнать летучую мышь из квартиры, купить автомобиль может показаться непосильной задачей. Но, каждый раз, когда вы будете с ними справляться, почувствуете себя суперженщиной. Это придаст вам уверенности в собственных силах и научит справляться с делами самостоятельно.

Вы ‒ не одна

Возможно, в этом не было большой необходимости в браке, но после развода вас поддержат многие люди. Особенно прошедшие тот же путь, что и вы. Это поможет выйти из депрессии и больше доверять людям.

Вам не нужно никого делать счастливым

Люди попытаются указать вам, когда вам встречаться, когда нет, что делать с вашим ребенком, что делать в новых отношениях и т.д. Вам не нужно никому угождать, пытаясь их осчастливить. Вы сама решите, что и как делать с вашей жизнью.

Вам станет лучше

Если вы будете твердить себе, что все наладится, так оно и будет! Если вы продолжите двигаться вперед и пробовать новое, вы непременно почувствуете себя хорошо.