Вторник, 3. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Семь причин, почему развод прекрасен

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Казалось бы, что может быть прекрасного в расставании двух ранее любящих друг друга людей, однако в каждой ситуации есть свои преимущества. Soulpost предлагает взглянуть на развод под другим углом и выделить положительные стороны бракоразводного процесса.

Вы сможете быть ближе к своим детям

Это не означает, что вы не были близки к ним, пребывая в браке. Но связь между матерью и детьми после развода укрепляется. Учитывая, что внимание супругу уделять уже не нужно, у вас останется больше времени на детей. Кроме того, вы переживаете трудные времена вместе, а это сближает еще больше.

Вы уделите больше времени вещам, которые нравятся

После того, как вы отойдете от развода, займитесь тем, что делает вас по-настоящему счастливой. Начните практиковать йогу, заниматься лайф-коучингом и прочее. В свою очередь, вещи, которые делают вас счастливой, внесут свой вклад в благополучие окружающих.

Вы сможете жить без мужчины

У вас освободится уйма времени на друзей, работу, приготовление еды, хобби и т.д. Не поймите неправильно, делиться и делать вещи для других – замечательно. Просто вы сможете заниматься уймой вещей без помощи мужчины.

Вы научитесь выполнять дела, которые считали невозможными

Снести осиное гнездо, выгнать летучую мышь из квартиры, купить автомобиль может показаться непосильной задачей. Но, каждый раз, когда вы будете с ними справляться, почувствуете себя суперженщиной. Это придаст вам уверенности в собственных силах и научит справляться с делами самостоятельно.

Вы ‒ не одна

Возможно, в этом не было большой необходимости в браке, но после развода вас поддержат многие люди. Особенно прошедшие тот же путь, что и вы. Это поможет выйти из депрессии и больше доверять людям.

Вам не нужно никого делать счастливым

Люди попытаются указать вам, когда вам встречаться, когда нет, что делать с вашим ребенком, что делать в новых отношениях и т.д. Вам не нужно никому угождать, пытаясь их осчастливить. Вы сама решите, что и как делать с вашей жизнью.

Вам станет лучше

Если вы будете твердить себе, что все наладится, так оно и будет! Если вы продолжите двигаться вперед и пробовать новое, вы непременно почувствуете себя хорошо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавтомобильблагополучиевещимужчинычто делать
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:22
Dolce&Gabbana назвали Меланию Трамп "своей женщиной"
16:01
Садиться на диету сразу после праздников нельзя
15:52
Три варианта разгрузочных дней после праздников
15:28
В США женщина родила близнецов сразу в 2016 и 2017 годах
15:09
Бой с ленью: девять жестких правил избавления от хлама
15:01
Семь причин, почему развод прекрасен
14:24
Первый ребенок 2017-го в Исландии родился у первого ребенка 1980-го года
13:55
По ту сторону вебкамеры: как девушки зарабатывают в секс-чате
13:49
Главные правила элегантности
13:24
Как часто нужно делать стрижку
13:19
Как сохранить отношения: три секрета счастливой женщины
13:14
Фото: австралийка бросила работу и отправилась в бесконечное путешествие с дочкой
12:43
Девять признаков мужчины, который никогда не перестанет любить тебя
12:43
Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю
12:31
Пять женских штучек, которые очень нравятся мужчинам
12:16
Как восстановить поврежденные волосы в холодную погоду
11:08
Ей было всего 22 года... Модель умерла во время липосакции
20:00
Короткий тест: какая длина волос вам подходит больше
19:29
Определен размер женской груди, который больше всего нравится мужчинам
19:05
После праздника: топ-пять секретов, как избавиться от мешков под глазами
Все новости
ФэшнЦеликом
Dolce&Gabbana назвали Меланию Трамп

Dolce&Gabbana назвали Меланию Трамп "своей женщиной"

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Садиться на диету сразу после праздников нельзя

Садиться на диету сразу после праздников нельзя

Три варианта разгрузочных дней после праздников

Три варианта разгрузочных дней после праздников

План посленовогодней разгрузки

План посленовогодней разгрузки

2. янв
Пять ошибок с метаболизмом, мешающих похудеть
Самые читаемые
Девять признаков мужчины, который никогда не перестанет любить тебя
По ту сторону вебкамеры: как девушки зарабатывают в секс-чате
Пять женских штучек, которые очень нравятся мужчинам
Ей было всего 22 года... Модель умерла во время липосакции
Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю
Топ комментариев
Как просыпаться счастливой: шесть простых советов(2)
Идеальная девушка: какой ее видят мужчины(2)
Уходи красиво: Мишель Обама стала иконой стиля 2016 года (1)
"Нутелла" и сгущенка для волос: новый сладкий вид окрашивания, от которого вы будете без ума(1)
Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиеженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователимолокомужчинамужчиныновый годорганизмотношенияпроблемыпродуктыребенокрецептспециалистыудовольствиеупотреблениеученыеэкспериментыэкспертыэффект
LimonЦеликом
Такая молодая и красивая... В бойне в стамбульском клубе погибла гражданка России, поехавшая туда за новой жизнью (фото)

Такая молодая и красивая... В бойне в стамбульском клубе погибла гражданка России, поехавшая туда за новой жизнью (фото)

А теперь по-честному: вот что ждет разные знаки Зодиака в этом году!

А теперь по-честному: вот что ждет разные знаки Зодиака в этом году!

Тимати умилил фанатов трогательным подарком для дочери (видео)

Тимати умилил фанатов трогательным подарком для дочери (видео)

16:13
Снимки прямо из родильной палаты: фото родившей в Таиланде 16-летней Сирли Салумяэ разлетелись по Сети
16:08
Ученый уверен: в октябре 2017 года Земля будет полностью уничтожена‍
15:50
Мужчина, задумайся: девять признаков того, что она несчастлива с тобой в постели
15:10
Александр Буйнов в Новый год заявил, что относит себя к сексуальному меньшинству
Rus.Postimees.eeЦеликом
Фото: в Кристийне столкнулись два автомобиля, движение нарушено в обоих направлениях

Фото: в Кристийне столкнулись два автомобиля, движение нарушено в обоих направлениях

Машина вылетела с дороги и перевернулась: люди остались невредимыми чудом (фото)

Машина вылетела с дороги и перевернулась: люди остались невредимыми чудом (фото)

На скользкой дороге микроавтобус врезался в легковой автомобиль

На скользкой дороге микроавтобус врезался в легковой автомобиль

16:24
Исследование: стало известно, туристы из каких стран являются самыми дружелюбными
16:23
С сегодняшнего дня спасатели будут ходить по домам с проверкой
16:15
Болельщики выставили английский футбольный клуб на интернет-аукцион
16:11
Модный цвет года создает в интерьере атмосферу покоя. Фото и видео
ВпрокЦеликом
Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю

Видео-предупреждение: незакрепленный комод привел к несчастному случаю

Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

Вопрос читателя: что за ерунда происходит с парковкой в Stockmann?

Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты?

Вопрос читателя: что изменит увеличение минимальной зарплаты? (1)

2. янв
Вопрос читателя: может ли работодатель вынудить меня взять отпуск зимой?
Погода
В Англии обнаружили пенис мамонта

В Англии обнаружили пенис мамонта

Фотоновость: в Тартумаа голодная лисица забралась на дерево за яблоками

Фотоновость: в Тартумаа голодная лисица забралась на дерево за яблоками

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees