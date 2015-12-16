Бой с ленью: девять жестких правил избавления от хлама

Действуй по-умному

Многие бывают ошарашены количеством предстоящих дел. Начни так: опустоши один из шкафов, критично рассмотри вещи и спроси себя: «Что это здесь делает?». Если ты знаешь ответ - оставляешь вещь, если нет, тогда этой вещи срочно нужен новый дом. Каждый раз, открывая дверцу шкафа, ты будешь гордиться проделанной работой, что будет мотивировать себя на разбор следующих шкафов, пишет Gorabbit.ru.

Пресеки прокрастинацию на корню

Именно из-за лени и нежелания что-либо делать образуется завал - как в доме, так и в голове. Поставь себе задачу - избавиться от хлама, чтобы потом себя за это похвалить. Успех ведет за собой еще большие победы, кто знает, за что ты возьмешься в следующий раз?

Купил бы ты это сегодня?

Задай себе еще один вопрос, чтобы посмотреть, изменился ли твой взгляд на вещь, которая была куплена в приступе шопоголизма. Если предмет гардероба тебя расстраивает (а он будет делать это снова и снова) - откладывай на отдачу новому владельцу.

Используй вешалки по максимуму

На самом деле есть потрясающий способ понять, что ты надеваешь часто, а что нет. Главное - отмечать уже надетое одним цветом, а неношенное другим. Это могут быть цветные размерники (маркеры), как в магазинах, или наклейки, одним словом, все что угодно, лишь бы тебе было понятно, спустя месяц, какие вещи ты ни разу не надел.

Пользуйся правилом

Оно гласит: одна вещь пришла, другая ушла. Например, появилась у тебя новая майка, значит, надо перебрать старые, чтобы найди одну на отдачу. С такой формулой проблем с бардаком в гардеробе не возникнет.

Не пытайся достигнуть совершенства

Все мы хотим апартаменты, как с журнальных картинок, и гардеробные, как у Кэрри Бредшоу. Но как показывает практика, для правильного хранения вещей ничего из вышеперчисленного необязательно. Лучше просто и аккуратно хранить, ухаживать за вещами, осознавая, что у тебя все так, как должно быть. Порядок в любом интерьере смотрится хорошо, точно так же, как и бардак, который убивает даже самый стильный интерьер.

Перестань чувствовать жалость к предметам

Если троюродная бабушка подарила тебе адскую рамку для фото или кто-то еще из друзей/родственников отличился вкусом, то всегда можно найти кого-то, кому это отдать. Вещь должна жить, поэтому не надо прятать ее на полках и заталкивать поглубже на балкон. В следующий раз просто научись мягко говорить нет и предлагать свои варианты подарков.

Храни лишь то, что умещается

Одежда должна умещаться в шкафы и комоды, она не должна висеть на стуле, стоять в коробках и так далее. Если вещей явно больше, чем квадратных метров, то самое время пересмотреть свой взгляд на этот склад.

Заодно чистим сознание

Точно так же, как шкаф, твое сознание нуждается в регулярной очистке, которая поможет думать лучше, свежее и свободнее. Для одних это медитация, для других чтение книги или рисование. Любое увлечение, способное привести тебя к гармонии с собой, будет на пользу. С чего бы тебе ни захотелось начать, помни, уже наступил Новый год, а это значит, что нужно исполнять все, что ты слезно обещал себе накануне!