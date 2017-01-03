В США женщина родила близнецов сразу в 2016 и 2017 годах

В американском штате Аризона близнецы родились с разницей в 10 минут в новогоднюю ночь, передает «Газета.ру» со ссылкой на Sky News.

Первый мальчик, которого назвали Сойер, родился 31 декабря 2016 года в 23.51. Отец детей шутит, что старший теперь всегда сможет дразнить младшего.

Второй ребенок, Эверетт, родился в 00.01 уже в 2017 году.

Такой же случай произошел в Сан-Диего, там одновременно в 2016 и 2017 годах родились девочки-близняшки.

Год назад также в Сан-Диего близнецы родились в новогоднюю ночь с разницей всего лишь в две минуты, из-за чего у одного из них 2015 год рождения, а у второго — 2016-й.