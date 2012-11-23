Три варианта разгрузочных дней после праздников

Консультант по питанию и основатель программы Natural Diet Натали Макиенко предлагает три варианта такого дня, среди которых и начинающий, и тот, кто уже проходил детокс, найдут для себя меню по вкусу.

Внимание: «разгрузку» не стоит проводить на следующий день после застолья, так как резкая смена питания – сильный стресс для организма.

Легкий день для новичков

Вы просто питаетесь так, как привыкли, но утром пропускаете завтрак. Первый прием пищи – не ранее 12.00-13.00. До этого времени пьете воду. Последний прием пищи – не позднее чем за 4 часа до сна, но в любом случае – не позднее 20.30. Также исключаете в этот день белый сахар, изделия из муки, алкоголь и красное мясо.

Легкий день для просвещенных

Можно придерживаться такого рациона 1-2 дня. Едите все как обычно, но исключаете все продукты животного происхождения (мясо, рыбу, морепродукты, яйца, молочные продукты), все напитки с кофеином, алкоголь, сладости с сахаром в составе, все мучное (хлеб, паста). Ужинать можно не позднее чем за 4 часа до сна (но при любом режиме – не позднее 20.30)

Важно: начинать день с полезных жиров и клетчатки – это орехи/семена/семечки.

Предварительно заливайте их на ночь водой комнатной температуры, так как только в вымоченном виде они легко будут усваиваться и подойдут для первого приема пищи.

После такого перекуса можно завтракать через 20-30 минут или позднее.

Пример меню:

1-й прием пищи: 15 граммов вымоченных грецких орехов/молочко из них.

Завтрак: пшенная каша (50 граммов в сухом виде) с тыквой и 1 столовой ложкой меда, на воде.

Обед: чечевица (50 граммов в сухом виде), тушеная с овощами (томаты, шпинат, кабачки, баклажаны) и 1 столовая ложка оливкового масла.

Перекус: любой фрукт и 15 граммов орехов.

Ужин: овощное рагу из баклажанов, красного перца, кабачков, лука и зелени.

Если будете чувствовать голод – можно пить травяной чай с 1 чайной ложкой меда за два часа до сна.

Легкий день для продвинутых

Это фруктово-овощной день.

Все просто: до 17.00 вы едите только фрукты, орехи и овощи. После 17.00 – только овощи. Также могут быть добавлены оливковое масло, семена/семечки.

Можно заказать в этот день готовые детокс-программы на фруктово-овощных соках, но в составе программы должна быть минимум одна порция орехового молока.

Пример меню:

1-й перекус: 15 граммов орехов или ореховое молоко. Этот день также важно начинать с полезных жиров и клетчатки.

Рецепт орехового молока (1 порция): 15-20 граммов любых орехов, 100-150 мл воды, 1 чайная ложка меда, корица и имбирь по вкусу. Орехи предварительно залить водой комнатной температуры на ночь. Утром очистить орехи от кожуры и взбить в блендере с водой, сиропом агавы или медом. Процедить. Готово.

Завтрак: смузи из ½ авокадо и 1 банана, разбавленный с водой до нужной вам консистенции.

Перекус: 150-200 граммов любого некислого фрукта по вкусу, 15 граммов любых орехов.

Обед: салат из зелени и томатов, 1 столовая ложка оливкового масла или семян кунжута и любой овощной суп.

Перекус: свежая морковь или морковный фреш.

Ужин: один запеченный в духовке баклажан или кабачок с 1 столовой ложкой соуса песто и оливкового масла, зеленый салат с лимонным соком.

Такой разгрузочный день важно делать зимой не чаще чем раз в 10-14 дней. Остальные варианты разгрузочных дней можно делать раз в неделю.

И еще в любой из предложенных легких дней не забывайте пить норму воды: 30 мл на 1 килограмм вашего веса.