Dolce&Gabbana назвали Меланию Трамп

В свою очередь, поддержку бывшей словацкой модели, а ныне первой женщине страны лично выразили дизайнеры брендов Tommy Hilfiger, Diane von Furstenberg и Thom Browne. Похоже, к дружелюбно настроенной группе теперь присоединились и Dolce&Gabbana.

В канун Нового года миссис Трамп появилась на вечеринке во Флориде в черном платье Dolce&Gabbana, которое, как, впрочем, и все остальные наряды, сидело на ней идеально, оттеняя красивый загар.

Стефано Габбана воспользовался этим событием, чтобы сделать комплимент первой леди США и заверить ее в своей расположенности. В своем Instagram-аккаунте итальянский модельер разместил фото президента США и его супруги, назвав Меланию "женщиной DG" (#DGwoman).