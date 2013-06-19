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Письмо читательницы: я у него - толстая корова или жирная свинья

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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38-летняя Ника переживает, что уже никогда не встретит свою любовь, а муж только и делает, что оскорбляет ее.

«Я замужем 13 лет. Сыну 6 лет. Мне 38. Меня в последнее время мучает мысль, что я совсем не люблю своего мужа. Я к нему равнодушна. Я выходила замуж по большой любви, могла часами на него смотреть с глупо-влюбленным выражением лица. Объективно говоря, он хороший муж и неплохой отец. Сыном занимается мало, но укладывает его каждый вечер спать, читает перед сном книжки. Содержит нас - я работаю где-то по 3 часа в день и зарабатываю в 5 раз меньше его. Он пашет за свои деньги днем и ночью, передает Клео.

Не пьет, не курит, никогда не ударит... И никогда не скажет комплимент, не обнимет, не поцелует. Как минимум, раз в день я у него - толстая корова или жирная свинья. При этом мой вес 64 кг при росте 164 см. Ну, я бегаю по утрам. Сейчас записалась на фитнес. Дом, сын на мне.

Муж - типа брутальный настоящий мужик. А мне страшно. Наверное, мое время уже вышло, и я больше никогда не встречу свою настоящую любовь. Так и останусь кухаркой-уборщицей с остатками былой красоты на лице для человека, который меня даже в этом году не поздравил с днем рождения - не потому, что забыл, просто не посчитал нужным».

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