Вторник, 3. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Семь признаков, что в 2017-м вам нужно побыть одной

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Вы можете удивиться, но зима — это время, когда люди чаще всего расстаются. Может, сказывают обостряющиеся финансовые трудности праздничного сезона. Может, давление праздников, в которые нужно быть с семьей, но притворяться уже тяжело.

Но на самом деле, если ваши отношения действительно уже не спасти, то начать новый 2017-й год одному может быть не такой уж плохой идеей. И вот 7 признаков, что это правильный выбор, передает Soulpost.ru.

1. Вы хотите начать с чистого листа

Если в прошлом году вам было слишком тяжело, и вы просто хотите все начать сначала, значит в 2016-м у вас все было не так, как надо. Может, вам нужно почистить вашу жизнь от лишнего (в том числе и от лишних людей), расставить все по своим местам.

2. Вы хотите расширить круг знакомств

Если вы чувствуете, что хотите завести новых друзей, но ваш сидящий на диване партнер этому не поможет. Если все, что вас связывает, это привычка, то пора разорвать порочный круг.

3. Вы хотите отдаться работе

Если ваш начальник дает вам потрясающую возможность, и вам нужно бросить все силы, чтобы оправдать его надежды на вас, может быть, отношения — это пока не то, что вам сейчас нужно. Они могут мешать, а вы лишь будете чувствовать вину, что вам приходится выбирать и чем-то жертвовать.

4. Вы начинаете видеть свое будущее

С возрастом мы все отчетливее понимаем, чего хотим от жизни. И если вы наконец поняли, кто вам нужен рядом, и это не ваш нынешний партнер, то лучше вовремя со всем разобраться, как бы жестоко это ни звучало.

5. Вы устали от драмы

Если большую часть прошлого года вы плакались маме или подруге в телефон из-за вашего парня, кричали, скандалили и раздражали тем самым соседей, то возможно пора оставить эту драму в прошлом.

6. Вам интересны другие люди

Новый год побуждает нас решиться на то, что мы не смогли сделать в прошлом году. Если вам интересен другой человек, это естественно, будьте честны перед собой.

7. Вы хотите глобальных перемен

Новый год дает отсчет новой странице жизни. И если прошлые главы книги вашей жизни так и не принесли вам счастья, то может пора к ним и не возвращаться уже.

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