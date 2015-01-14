Вторник, 3. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Секреты обольщения: как заполучить любого мужчину

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Всегда считалось и по сей день думаю тоже, что мужчины и женщины произошли с разных планет, поэтому до сих пор не могут найти того понимания и единения душ, которого порой так не хватает и тем и другим. При общении внешней симпатии достаточно лишь на нескольких первых этапах, а что дальше? Отношения не могут длиться вечно, основываясь только на сексе. Тем более находясь в таких отношениях невозможно создать настоящую полноценную семью.

Какие же секреты обольщения существуют? Прежде всего быть уверенной и знать, чего хочешь. Женщина всегда должна думать только о полной уверенности в том, что она прекрасна, неповторима и все делает правильно. Но… не стоит путать уверенность в себе с излишней самоуверенностью или даже наглостью, пишет Dvorec.ru.

Далее – оптимизм. Хорошее настроение, способное передаться окружающим – немаловажный фактор при общении с противоположным полом.

Неподдельное внимание, умение слушать и вовремя высказываться – еще одна немаловажная составляющая искусства обольщения. Стоит помнить, что люди охотно тянуться к тем, кто умеет слушать. Польщенный вниманием и проявленным интересом к собственной персоне, любой человек вряд ли забудет столь милую особу и еще долгое время будет находиться под ее обаянием.

Уход за собой и аккуратность во всем: идеальная кожа, чистые блестящие волосы, неповторимые духи, стильная стрижка, аккуратный маникюр, свежая, чистая одежда. Как известно встречают по внешнему виду, поэтому не стоит им пренебрегать.

Маленькая, сморщенная….в каждой женщине есть – что же это? Конечно, изюминка! Если женская сущность вся как на ладони — это неинтересно. Загадочность и непредсказуемость, экстравагантность и неповторимость – то, что отличает нас друг от друга. Свою изюминку каждая женщина может найти только сама, ведь у каждой свой талант. Недаром психологи утверждают, что самопознание — одно из самых интересных занятий.

Приятный голос, мягкий, томный, местами еле слышный. Стоит помнить, что не только женщины любят ушами. Для мужчин это также немаловажный показатель при выборе партнерши.

В общем и целом, милые дамы, подводя итог всему вышесказанному, хочется лишь уточнить, что мягкие интонации плюс милая улыбка — вот волшебная формула, с помощью которой можно произвести неотразимое впечатление на наших дорогих мужчин.

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