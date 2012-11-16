Маленькая грудь. В чем ее большие преимущества?

Во-первых, маленькая аккуратная грудь – это потрясающе женственно и эротично. Ее обладательница всегда будет выглядеть нежной и хрупкой. Вы полагаете, что все мужчины предпочитают, как минимум, 4-й размер? Ошибаетесь. Да, у большого бюста немало почитателей, но значительная их часть еще не перешагнула рубеж совершеннолетия. Исторически сложилось так, что женщина с внушительной грудью на уровне подсознания воспринимается скорее как мать-кормилица, нежели как сексуальный объект. Мальчиков, бесспорно, к таким тянет словно магнитом. Но зрелые мужчины с развитым эстетическим чувством часто предпочитают грудь средней или даже очень скромной величины. Да-да, именно ту, что свободно помещается в ладони. Вообще же, чем мужчина старше и чем лучше разбирается в женщинах, тем меньший смысл он придает размеру как таковому, передает Dvorec.ru.

Гораздо большее значение имеет форма. В тысячу раз лучше иметь красивую грудь нулевого или первого размера, чем некрасивую – пятого. Не менее важны пропорции. Маленькая грудь абсолютно органично вписывается в худенькое мальчишеское тело. Если же при нулевом размере бюста вы обладаете крупным телосложением, вам помогут диета и спортзал.

Во-вторых, маленькая грудь дольше сохраняет свою привлекательность. Она не деформируется под тяжестью собственного веса и даже после родов остается соблазнительно упругой. Как свидетельствует статистика, операцию по коррекции формы груди в зрелом возрасте чаще всего делают обладательницы большого бюста.

В-третьих, женщина с нулевым размером лифчика обычно выглядит моложе своей пышногрудой ровесницы. Образ девочки-подростка – проклятие ее юности – после 30 лет начинает приносить весьма неплохие дивиденды. Правда, это верно опять-таки при условии правильного соотношения всех пропорций тела.

В-четвертых, маленькая грудь – это аристократично. Недаром в старину знатные дамы прибегали ко всем возможным способам зрительного уменьшения бюста. Считалось, что благородная особа должна отличаться изяществом, а пышные формы – удел крестьянки-кормилицы. Конечно, сейчас все это уже не столь актуально, но, согласитесь, очень приятно чувствовать себя утонченной аристократкой.

В-пятых, маленькая грудь – это невероятно удобно! Она не причиняет дискомфорта при ходьбе, не мешает заниматься в спортзале, совершать утреннюю пробежку и спать в любимой позе. В жаркую погоду обладательницы небольшого бюста страдают гораздо меньше, чем гордые носительницы груди пятого размера.

В-шестых, есть мнение, что маленькая грудь более чутко реагирует на прикосновения и ласки. Хотя данный факт и не подтвержден наукой, многочисленные наблюдения показывают, что доля правды в этом есть.

В-седьмых, если уж вам вдруг захочется зрительно увеличить грудь, вы легко сможете это сделать с помощью специального пуш-ап, грамотного использования деталей одежды и аксессуаров. А как быть тем, кого природа одарила, наоборот, чересчур щедро? Эту проблему решить будет посложнее.

Вам все еще недостаточно аргументов в пользу маленькой груди? Тогда посмотрите фотографии звезд с нулевым и первым размером. Кира Найтли, Мила Йовович, Натали Портман – эти удивительно красивые и сексуальные актрисы уж точно довольны своим телом!