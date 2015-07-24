Как правильно замедлить старение: советы по типам кожи

Зная, как стареет кожа разного типа, можно действительно обмануть время и сохранить надолго ровный тон лица и игривый румянец на щечках. Помогут в этом как питательные маски для лица, так и секреты по уходу за разными типами кожи, о которых узнал Joinfo.ua.

1. Если у вас жирная кожа

Многие девушки думают, что если у них жирный тип кожи, то ранее старение им не грозит. Однако это не так. Пусть морщины и образуются на такой коже медленнее чем, к примеру, на сухой коже, но и жирная кожа имеет свои нюансы. Подлость, которую при ненадлежащем уходе может преподнести этот тип кожи, состоит в том, что овал лица может "поплыть" быстрее, чем у представительниц прекрасного пола, у которых комбинированная или нормальная кожа. Так щеки начнут опускаться, образуется двойной подборок, а носогубные складки появляются уже в двадцать лет, если не производится уход за лицом.

Что делать

Если у вас жирная кожа, то первое, что нужно взять во внимание – это не переходить резко из разряда полненькой в разряд худышки и наоборот. Провисание кожи будет еще более заметно.

Другое правило, которое должны взять на вооружение девушки с жирным типом кожи – это регулярно делать массаж лица. Также могут помочь подтянуть овал тонизирующие процедуры вроде криотерапии.

Что касается домашнего ухода, то необходимо каждый день протирать лицо кубиками льда. Не забывайте и о тонике, которым рекомендуется пользоваться каждый день, сообщает журналист ДжоИнфо Карина Котовская.

Еще один обязательный пункт по уходу за жирной кожей – это правильное очищение. В вашей косметичке обязательно должны быть различные средства с укрепляющими кожу компонентами (ромашка, алоэ вера и т.д.).

2. Если у вас сухая кожа

Сухая кожа проявляет свое старение в мимических мелких морщинках. Если своевременно не начать профилактику старения, то с годами лицо превратиться в "печеное яблоко". Именно поэтому, чтобы то самое устрашающее мимическое увядание не начало проявлять себя уже в двадцать пять лет, стоит должным образом ухаживать за лицом.

Что делать

Главная задача девушки, которая обладает сухой кожей и хочет надолго сохранить молодость – это регулярное питание и увлажнение лица. В состав кремов и лосьонов, которыми вы пользуетесь должны входить такие компоненты, как оливковое мало, масло ши и виноградные косточки.

Увлажнение также важно при уходе за сухой кожей. Не стоит избегать салонных процедур с применением гиалуроновой кислоты. А перед тем, как вы собираетесь выходить на улицу не забывайте наносить на лицо защитный увлажняющий крем. Это касается любого времени года.

Еще один секрет по сохранению молодости для сухой кожи – это термальная вода. Поможет привести тонус кожу и увлажнитель воздуха, а также восемь стаканов воды в день.

3. Нормальная кожа

Этот тип кожи подвержен морщинам и увяданию наименьшим образом. А все потому, что нормальная кожа предполагает оптимальный уровень липидов (жиров) в ней. Но пренебрегать уходом за нормальной кожей не стоит, иначе тот эффект, который дан от природы, быстро исчезнет.

Что делать

Для ухода за нормальной кожей подойдет стандартный набор процедур: очищение, тонизирование, питание и увлажнение.

Конечно же, чтобы кожа нормального типа была в тонусе нежно вести здоровый образ жизни, высыпаться и правильно питаться. Но самое главное в уходе за такой кожей – не навредить!

Сходите к косметологу, что он подобрал вам индивидуальный уход и проблем с кожей не будет.

4. Комбинированный тип кожи

Кожа смешанного или комбинированного типа подвержена таким проблемам, как появление мелких морщин, а также опускание щек.

Что делать

Ухаживать за такой кожей нужно таким же образом, как и за сухой кожей. Но, подбирая косметику и процедуры, необходимо учитывать свой тип, и ухаживать за лицом более щадящим образом.

Помните, что в любое время года кожа требует правильного ухода. Особенно это касается зимних месяцев, когда организм истощен, а иммунитет оставляет желать лучшего. Так, зимний уход за кожей должен быть особенно скрупулезным и ответственным если вы хотите, что ваше лицо выглядело молодым и сияющим!