Анна Винтур получит награду от королевы Елизаветы II

В новом списке Елизаветы II нашлось место и фэшн-инсайдерам. Ранее мы рассказывали, что награду от королевы Великобритании получит Виктория Бекхэм. Также в списке есть главред американского Vogue Анна Винтур и дизайнер Аня Хиндмарч. Анна Винтур в 2017-м станет дамой-командором, а в 2008 году она получила звание офицера ордена Британской империи. В 2017-м звания офицера удостоится и Виктория Бекхэм, а исполнительный директор британского Совета моды, официальный представитель Британской торговой палаты и дизайнер Аня Хиндмарч отныне будет кавалером ордена Британской империи.