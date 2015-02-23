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Анна Винтур получит награду от королевы Елизаветы II

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Ежегодно королева Елизавета II составляет список New Year Honours, в который входят люди, внесшие значительный вклад в развитие культуры, общества и бизнеса Великобритании. В почетный список попадают порядка 2000 человек, которые получают ордены Британской империи разной «величины».

В новом списке Елизаветы II нашлось место и фэшн-инсайдерам. Ранее мы рассказывали, что награду от королевы Великобритании получит Виктория Бекхэм. Также в списке есть главред американского Vogue Анна Винтур и дизайнер Аня Хиндмарч. Анна Винтур в 2017-м станет дамой-командором, а в 2008 году она получила звание офицера ордена Британской империи. В 2017-м звания офицера удостоится и Виктория Бекхэм, а исполнительный директор британского Совета моды, официальный представитель Британской торговой палаты и дизайнер Аня Хиндмарч отныне будет кавалером ордена Британской империи.

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