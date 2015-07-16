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Правильно и легко: пять советов, которые помогут наладить питание в 2017 году

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Скорее всего, вы уже затянуты в водоворот праздника еды: оливье, торты, запеченное мясо… как выбраться из новогоднего обжорства и сохранить хорошее самочувствие на весь год?

Прислушайтесь к своему телу

Слушать, чего хочет ваше тело — один из лучших способов, чтобы похудеть и жить более здоровой жизнью в целом. Когда наслаждаясь едой, ешьте медленно и обратите внимание на сигналы вашего организма, которые означают, что вы уже съели достаточно. Тщательно пережевывайте пищу, наслаждайтесь каждым укусом: вкусом еды, ее текстурой и внешним видом, пишет Beauty.ua.

Следите за качеством еды

Важно сделать свой рацион богатым свежими овощами, фруктами, бобовыми, чечевицей, орехами, различными семенами, продуктами их цельнозозерновой или грубого помола муки, и высокого качества продуктов животного происхождения, таких как яйца, мясо птицы.

Замещайте вредное полезными аналогами

Если вам хочется соленого, например чипсов, попробуйте рисовые крекеры морской солью, хумусом или васаби. Чтобы обуздать пристрастие к сладкому, попробуйте спелые груши с арахисовым маслом, ягоды или персики с мюсли и запеченные в духовке. Или обратите внимание на смузи без сахара.

Составляйте меню на неделю

Планирование своего меню на неделю может предостеречь вас от нездоровой еды. Также, если вы научитесь брать домашнюю здоровую еду на работу, это убережет вас от перекусов вроде печенья, пирожных и других “неправильных” продуктов.

Не пренебрегайте сном

Достаточное количество отдыха является ключом к поддержанию здорового образа жизни. Большинству взрослых нужно спать от семи до девяти часов в сутки. Если вы не выспались, ваши гормоны будут работать некорректно, в результате чего вы чувствовать себя постоянно голодным и, наоборот, сытым.

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