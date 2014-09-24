Вторник, 3. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Она мастурбировала семь дней подряд, и вот что случилось

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Одна смелая женщина, мать пятерых детей, решилась на эксперимент с самой собой, так как не ощущала полового влечения. Она хотела проверить, сможет ли мастурбация поднять ее либидо и вот что произошло.

Воскресенье

После завтрака, футбольных игр и урока музыки с детьми, я, наконец-то получила час времени на себя. Я легла на кровати, зажгла несколько свечей и разделась. Должна признать, что чувствовала себя очень неловко, как будто я была чужой для собственного тела. Я нашла просроченный лубрикант внутри своего комода, который помог мне по-другому ощутить себя. Примерно через 5 минут волна удовольствия захлестнула все мое тело. О, да, я вспомнила об этом! Когда Дэн [муж испытуемой] вернулся домой с детьми, он спросил, что за глупая улыбка у меня на лице. Я сохранила свой маленький секрет, хотя, должна признать, была в гораздо лучшем настроении оставшуюся часть дня!

Понедельник

Я провела все утро в беспокойстве о том, когда смогу помастурбировать. Я рассказала об этом своей подруге и она сказала: «Просто сделай это в душевой!» После упражнений Табата, я прыгала в ванной с насадкой для душа и крутила ее многочисленные настройки. Мастурбация с водой была гораздо более интенсивной, чем, когда я делала это сама. Поток воды, направленный на клитор, привел меня к оргазму в рекордно короткие сроки, пишет Soulpost.ru.

Вторник

После прогулки с друзьями, я забежала в ванную комнату и позволила себе еще один душ с приятным окончанием. Я стала ждать оргазма как награду! Интересно, что подумает Дэн обо всем этом.

Среда

Когда дети уснули, я открыла бутылку вина и рассказала Дэну о своей миссии в течение недели, он был очень заинтригован, чтобы не сказать больше. Прошло около недели, как мы не занимались сексом. Обычно я делаю это, чтобы поддерживать связь между нами. Но сегодня мое либидо было определенно сильнее, чем обычно. Вместо нашего обычного быстрого секса и сна, мы оба мастурбировали, и Дэн сказал мне, что он был очень возбужден, наблюдая за мной. Я задумалась о том, почему бы Дэну не мастурбировать со мной каждый день в течение недели?

Четверг

Я легла спать в обычное время, но не могла заснуть. Я вспомнила, что читала что-то о том, какие преимущества приносит онанизм для здоровья, например, ослабление симптомов ПМС и улучшение сна. Пока Дэн храпел рядом со мной, я спокойно самоудовлетворилась, затем провалилась в глубокий сон без свидетелей своего «грязного» дела.

Пятница

Утром дома я решила найти вибратор ‒ подарок со своего девичника, который мне так и не довелось использовать до сих пор. В своем первом браке, я была одержима тем, что мне никогда не удастся дойти до оргазма в одиночку. Вибратор изменил мою жизнь, показав, что все дело в клиторе! Несмотря на то, что батарейки испустили дух на полпути к оргазму, я задумалась, что неплохо бы ввести такие секс-игрушки в свою интимную жизнь.

Суббота

В последний день моего эксперимента, Дэн и я пошли на свидание, а затем вернулись домой и занялись сексом, который закончился мастурбацией до оргазма. Должна признать, что чувствую себя намного более непринужденно, касаясь себя, и это ощущение прекрасно.

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