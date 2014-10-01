Десять ошибок в макияже, которые делают нас старше

AdMe.ru собрал топ-10 распространенных приемов, которые делают нас старше.

1. Слишком много тонального крема

Многие девушки, желая добиться эффекта идеальной матовой кожи, часто ошибаются и перебарщивают с тональными средствами. Слишком плотный слой и неправильно подобранный цвет тонального крема могут акцентировать морщины. И добавить несколько лишних лет. Визажисты советуют отказаться от плотных тональных основ в пользу легких и жидких флюидов с мерцающими частичками, которые сделают кожу более здоровой, естественной, при этом не перегрузив ее.

2. Тушь на нижних ресницах

Слегка прокрашенные нижние реснички с акцентом в уголке глаза только придадут взгляду выразительность. А вот если вы прокрашиваете их полностью, да еще объемной тушью, то не удивляйтесь, что окружающие будут обращать внимание не столько на ваши глаза, сколько на морщинки вокруг них, ведь слишком прокрашенные ресницы на нижнем веке делают акцент именно на них.

3. Тон помады

Однозначно, губы стоит красить и не бояться модных в этом сезоне насыщенных оттенков. Но не забывайте: если вы обладательница тонких губ, то темный цвет сделает их визуально еще тоньше. Если им и так не хватает объема, лучше наносить чуть выше контура ваших губ.

4. Темные тени

Темные тени, нанесенные на все веко, могут визуально сделать вас старше. Если хотите выглядеть моложе, нанесите темный оттенок только на внешний угол глаза.

5. Черная подводка на нижнем веке

Этот прием сделает глаза у́же. В таком случае вам поможет сделать взгляд более открытым карандаш светлого оттенка.

6. Румяна на «яблочках»

Попрощайтесь с темными и яркими румянами и обратите внимание на светлые, розоватые или персиковые. Наносите их на верхнюю область щек, а не на середину. Выделять «яблочки» щек было хорошей идеей раньше, но с возрастом мы меняемся, поэтому не стоит привлекать внимание к этой зоне — нанесите ваш новый оттенок румян на верхнюю часть скул и не очень близко к носу. Мягкий и естественный оттенок придаст вашему лицу романтичный, молодой вид, а румяна, нанесенные на скулы, дадут эффект мини-лифтинга.

7. Яркие брови

Ярко накрашенные брови могут придать вашему лицу неухоженный вид и добавить пару лишних лет. Отдавайте предпочтение оттенкам на тон светлее вашего собственного цвета бровей.

8. Отсутствие корректора

Темные круги под глазами есть у многих, а с возрастом они становятся более выраженными. Тональный крем только подчеркнет этот недостаток, а вот корректор с этой задачей справится прекрасно. Следует наносить консилер легким слоем только на темные зоны, а не на всю кожу под глазами.

9. Нерастушеванный контур на губах

Контурный карандаш — залог качественного макияжа губ. Он позволяет сделать форму рта более четкой и соблазнительной. Крайне осторожно следует относиться к попыткам расширить естественный контур губ при помощи карандаша, не растушевывая границу внутрь губы. Делая такую попытку, вы рискуете остаться с прочерченными лайнером «усами».

10. Толстый слой пудры

Пудра способна скрыть проблемы внешности только тогда, когда ее мало. Если переборщить — она сама станет проблемой. Легкую минеральную или рисовую пудру стоит наносить для того, чтобы избавиться от жирного блеска в Т-зоне. Избегайте припудривания зоны глаз — пудра не скроет, а лишь подчеркнет морщины, а кожа будет казаться более сухой.