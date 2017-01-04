Среда, 4. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Что делать, если любимый женат

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Он умен, щедр, нежен, внимателен, красив, остроумен — идеальный мужчина! Если бы не один существенный недостаток: он женат. Но этот недостаток можно исправить. Только нужно ли?.. Решать, конечно, вам, но познакомиться с тремя типичными сценариями развития событий будет не лишним.

Разведется ли мужчина ради любовницы

Согласно исследованиям, только 5% женатых мужчин разводятся с женами ради любовниц. Остальные поступают, как герой Олега Басилашвили в «Осеннем марафоне», — пытаются усидеть на двух стульях. Врут женам: «Завтра в семь заседание кафедры», треплют нервы любовницам, обещают, что очень скоро, буквально через пару месяцев, они примут решение: «Любимая, потерпи еще немного, просто сейчас очень неудобный момент для развода…» Жена болеет, ребенок идет в первый класс, нужно выплатить кредит — и еще тысяча и одна причина, почему они не могут развестись прямо сейчас, пишет Trulylove.ru.

Разгадка здесь простая: мужчину на самом деле все устраивает. От жены он получает борщ, котлеты, свежие рубашки и возможность не напрягаясь сидеть вечерами перед телевизором в растянутых трениках. Тыл, так сказать. От любовницы он получает ощущение новизны, секс, возможность чувствовать себя неотразимым соблазнителем. У мужчины все хорошо, жизнь удалась, зачем ему что-то менять? Или другой  вариант: мужчина — мямля и тряпка, у него просто не хватает решимости сделать выбор. Он, как герой «Осеннего марафона», хочет быть хорошим для всех, не хочет никого огорчать. Такая ситуация может длиться годами, пока одна из женщин не сделает решительный шаг.

Как удержать женатого мужчину

Всезнающая статистика утверждает, что из тех мужчин, кто бросает жен ради любовниц, половина либо возвращается обратно в семью, либо в конце концов бросает любовниц ради еще более привлекательных вариантов. Стоит ли удивляться, что герой фильма «Любовь и голуби» бросил экстравагантную городскую красотку и вернулся обратно к жене — такой родной, такой понятной и простой. Да, мужчины разливаются соловьем о том, что отношения с женой не ладятся, что она их не понимает, что сексом они не занимаются уже лет сто. В ответ любовница терпеливо выслушивает жалобы мужчины на дурака-начальника, делает ему массаж и устраивает фейерверк в постели. Любовница всегда приветлива, внимательна, ухожена, весела и вдобавок не заводит разговоров о ремонте и не требует вынести мусор. Идеальная женщина!

Мужчина делает решительный шаг и в поисках лучшей жизни уходит к любовнице. Но как только они начинают жить вместе, ошарашенный мужчина выясняет, что и у этой чудо-женщины тоже бывает плохое настроение, и по утрам без косметики она выглядит ничуть не лучше бывшей жены, и делать каждый день массаж она не согласна, и ей хочется ремонта в ванной, и вообще, милый, вынеси, пожалуйста, мусор! С мужской точки зрения, получается, что он поменял шило на мыло. Вот только с женой его связывали общие воспоминания, дети, друзья, дача, да и его родители бывшую невестку до сих пор любят, а новую пассию видеть не хотят. И тогда мужчина торопится повиниться перед женой и вернуться к старому, хорошо знакомому укладу жизни.

Семейные будни

Скарлетт годами страдала по утонченному и несвободному Эшли Уилксу, не понимая, что он ей совсем не пара. Также и другие женщины, влюбленные в женатых мужчин, на самом деле влюблены не в реального человека, а в образ, мечту. Отношения с любовницей — это сплошной конфетно-букетный период, когда мужчина старается предстать в самом лучшем свете: покупает цветы, дорогое шампанское, рассказывает смешные истории, делает комплименты. Но ведь невозможно 24 часа в сутки семь дней в неделю существовать в режиме «галантный кавалер и герой-любовник». Семейные будни слеплены совсем из другого теста.

Любовница понятия не имеет, как мужчина ведет себя в быту. Как он приходит домой, бросает грязные ботинки посреди коридора, ворчит на жену, что котлеты опять пережарены, полчаса ругается, доказывая, что не его очередь пылесосить, а потом заваливается с банкой пива на диван смотреть очередной футбольный матч. Поэтому разочарование может быть очень горьким: вы потратили столько сил и времени, чтобы увести этого мужчину из семьи, и теперь он весь ваш, но беда в том, что это ленивое себялюбивое животное вам вовсе не нужно. Увы, сказка закончилась.

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