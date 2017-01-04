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Угадайте возраст актрисы и выиграйте билеты в кино!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Один из самых скандальных фильмов этого года снял мастер-манипулятор и провокатор Пол Верховен. "Она" - своеобразный фильм, отвергающий сюжетные каноны драматического искусства, он и шокирует и развлекает одновременно, это настоящая анархистская забава для взрослых. Хотите получить пару билетов на сеанс в кинотеатр Sõprus? Тогда участвуйте в розыгрыше!

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, вам надо ответить на вопрос: «Сколько лет актрисе на фотографии ниже?»

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Свои ответы и контактные данные (имя/ фамилия и телефон) присылайте на электронный адрес viktoria@krasotka.ee. В теме письма укажите слово «Она». Победителей мы выберем в пятницу, 6 января, а пойти в кино вы сможете начиная с субботы в любой удобный для вас день.

Заинтересовались? Тогда читайте описание фильма и смотрите трейлер!

Мишель (Изабель Юппер) - суровая бизнес-леди, управляющая своей железной рукой большой фирмой по производству компьютерных игр и получающая все, чего только ее душенька захочет. В том числе и в любовной сфере.

Когда в ее дом вломился насильник, Мишель оторопела лишь на мгновение. У нее совершенно нет времени играть роль жертвы, целеустремленная женщина намерена вычислить насильника из всех, кто хоть когда-то с ней заигрывал. В ходе расследования в ее окружении выявляются всевозможные скрытые страсти и сдерживаемая враждебность.

Кроме работы, которая требует от Мишель сильной концентрации, ей приходится решать еще и проблемы близких: тряпка-сын зачал ребенка с ужасной девкой, стареющая мать собралась замуж за жиголо, муж ее подруги желает секса. К счастью поблизости живет неприлично красивый мужчина с хорошим потенциалом...

Новый фильм Верховена про очень сильные чувства и вызывает сильные чувства, словно американские горки он перемещает зрителя из триллера в комедию, из сатирической семейной драмы в фильм ужасов, а в конце и вовсе в эпическую героическую историю. В центре всего - суперзвезда французского кино Изабель Юппер.

Прекрасный творческий союз Верховена и Юппер заметен в каждой минуте фильме, в каждом повороте сюжета, вся картина - сплошное наслаждение для киномана.

Фильм был впервые показан на Каннском кинофестивале 2016 года в основной конкурсной программе.

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