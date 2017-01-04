Почему мужчины любят стерв

Яркий характер

Для многих мужчин женщины, подпадающие под такое определение, – это обладательницы яркого и живого характера. Им присущи язвительность и самоирония, они остры на язык и игривы в поведении, что, конечно, заводит. Это одна из основных причин, почему для мужчин сексуально привлекательны такие девушки, пишет Trulylove.ru.

Разнообразие

Присущая таким женщинам уверенность в себе позволяет им примерять разные образы, и не только в одежде, но и в поведении. Например, сегодня она может быть ласковой и нежной, а уже на следующий день стать холодной и неприступной. Также она может сменить свой гнев на милость, если ее цель достигнута и она удовлетворена результатом. Такие перемены и перебрасывание из жара в холод очень будоражат мужчину и помогают ему всегда быть в тонусе.

Самодостаточность

Сильные мужчины любят сильных женщин! Причем, если сила проявляется не на физическом и эмоциональном уровне, а в том случае, когда женщина знает чего и как хочет; она может проводить время в одиночестве, имеет свои увлечения, любимые занятия, может придумать интересные варианты досуга. Она не дергает мужчину словами «мне скучно», тем самым мотивируя его на подвиги придумать что-то сногсшибательное, чтобы она обратила на него внимание и предпочла его общество своим личным интересам.

Хорошая любовница

В отношениях с такими девушками мужчинам проще в сексуальном плане, хотя бы потому, что они не стремятся, как другие женщины, выскочить побыстрее замуж. Поэтому можно просто получать удовольствие от занятий любовью, которые, по большому счету, не требуют каких-либо обязательств. К тому же, благодаря раскованности и любви к удовольствиям, с ними легко и приятно проводить время в постели.

Мужская самооценка

Покорить женщину – значит, доказать самому себе и окружающим, что ты – настоящий герой и альфа-самец. А так как девушек со сложным характером добиться непросто, то градус непременно возрастает, а сладость победы не знает границ. И, конечно, в конце пути мужчина чувствует себя королем мира, ведь только ему удалось расположить к себе столь неприступную и дерзкую натуру, растопить ее сердце и стать любимым.

Хороший внешний вид

Девушка, которая любит себя и знает свои желания, никогда не позволит себе выглядеть плохо. Она умеет скрывать недостатки и делать акцент на своих достоинствах. Ухоженность, опрятность, аккуратность, всегда безупречный макияж и маникюр – все это привлекает мужчину и будит в нем желание. Это наводит на мысль, что с такой женщиной точно будет хорошо в постели.

Страстная натура

Будучи прекрасной актрисой, она как будто нарочно подчеркивает свою эротичность и сексапильность. При этом ожидания обычно оправдываются, ведь она по натуре обладает бешеным темпераментом, внутри нее кипят страсти. И во время занятий любовью с ней мужчина может почувствовать себя настоящим супергероем, убедиться в своих сверхспособностях и потенциале. Даже если это и будет лишь игрой, обычно после таких «выступлений» мужчины теряют голову.

Свадьбы не будет

Тем не менее, далеко не всегда влюбленность и сексуальное влечение мужчины к «стерве» перерастает во что-то большее – в серьезные отношения или даже брак. Ведь в супружеской жизни важны несколько другие вещи, невозможно все время сидеть на пороховой бочке, ожидая неожиданного взрыва. Поэтому большинство мужчин в качестве супруги выбирают себе более домашних и спокойных женщин, с хорошим и добрым характером. Но всегда будут помнить свои авантюрные влюбленности в женщин с пылающим огнем внутри.