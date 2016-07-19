Десять секс-откровений, которые мужчины хотели бы, чтобы женщины знали

Soulpost подскажет, что именно нужно сделать, чтобы достичь обоюдной нирваны в сексе.

Примите активное участие. Нет ничего хуже партнера, который просто лежит и ничего не делает. Покажите энтузиазм, задайте темп и двигайтесь навстречу удовольствию, в противном случае, вы ничем не отличаетесь от резиновой куклы.

Держите ситуацию под контролем. Парень, обычно, выступает в сексе агрессором / доминирующим, измените положение вещей. Обыграйте этого в интересный способ, выбирайте позиции сверху, пусть отдохнет от своей главной роли в постели.

Мужчин не волнует, идеально ли вы ухожены. Пусть ваши ноги немного колятся, а ногти без маникюра, и вы не пахнете, как будто только что вышли из ванны. Поверьте, во время сладострастной оргии, мужчины меньше всего обращают внимание на такие мелочи. Просто придерживайте базовой гигиены и расслабьтесь.

Коммуникация ‒ ключевой фактор. Ненужно тратить 5 минут на то, что не приносит вам удовольствия. В сексе нет места застенчивости и вежливости. Расскажите мужчине, что вам нравится, и все будут счастливы.

Экспериментируйте. Не принимайте близко к сердцу, если в сексе вы делаете что-нибудь не так, давайте пробовать что-то другое. То, что любил ваш бывший, может не подействовать на вашего нынешнего.

Не вините себя. Существует очень много факторов, которые могут ослабить мужское сексуальное желание, например, усталость, переутомление, плохое настроение. Поэтому не думайте, что вы стали непривлекательными для него.

Мужчинам также нужны прелюдии. Большинство удовольствия от секса находится в уме, все дело в предвкушении. Поэтому мужчинам, как и женщинам, хочется прелюдии, например, ваше обнаженное фото перед тем, как он едет домой с работы и т.д.

Не забывайте про романтику. Не верьте стереотипу, что все мужчины – пещерные люди и им хочется только одного — дикого секса. Романтика, соблазнение и эмоциональные аспекты также необходимы мужчинам, как и сам половой акт.

Говорите «грязные» словечки. Самый сексуальный шаг в спальне – энтузиазм.

Не останавливайтесь на полпути. Особенно это касается орального секса. Если вы делаете что-то в сексе – доводите это до конца, иначе это не понравится.