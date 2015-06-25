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Пять лучших рецептов питательных масок для волос в домашних условиях

Krasotka.ee
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Среди самых распространённых проблем в уходе за волосами зимой – их сухость и ломкость. Виной тому недостаток питания волос. Легко устранить эту проблему помогут домашние питательные маски для волос. Рассказываем о самых эффективных питательных масках, которые можно сделать в домашних условиях.

Состояние наших волос резко ухудшается зимой из-за сильных перепадов температур, сухого воздуха в помещении и постоянного термического воздействия. Питательная маска для волос поможет восстановить поврежденные волосы, благодаря чему они перестанут сечься, станут объемными и гладкими (больше рецептов масок для гладкости волос смотрите у нас на сайте). При правильном и регулярном применении эффект от них вы увидите уже после нескольких процедур! Ниже – рецепты лучших питательных масок для сухих и поврежденных волос, передает Хочу.

1. Маска из облепихового масла

Питательная маска из облепихи укрепляет и восстанавливает волосы, а также придает им блеск. Особенно хорошо подходит поврежденным и сухим волосам. Для того, чтобы приготовить домашнюю маску, возьмите натуральное облепиховое масло, слегка разогрейте его в микроволновке (чтобы оно лучше проникло в волос и нанесите на чистую кожу головы. Наденьте пищевую пленку и укутайте сверху волосы полотенцем. Через 2 часа смойте маску и тщательно вымойте голову шампунем. Девушкам, у которых окрашенные волосы, следует быть осторожными – масло имеет оранжевый цвет.

2. Лимонно-масляная маска

Эта питательная маска идеально подойдет для окрашенных волос. Судя по многочисленным отзывам девушек в интернете, работает она не менее эффективно, нежели дорогостоящие маски. Чтобы приготовить эту питательную маску в домашних условиях, возьмите 2 ч.л. лимонного сока, 1 ч.л. касторового масла и 1 ч.л. репейного масла. Смешайте масла, разогрейте их на пару и добавьте лимонный сок. Нанесите теплую смесь на волосы и заверните их под пленку и полотенце. Смойте через 1-2 часа и вымойте голову шампунем.

3. Кефирная маска

Кефир – самое доступное средство по уходу за волосами. Увлажняющая и одновременно питательная маска для волос смягчает их, увлажняет, укрепляет и защищает от выпадения. Кроме того, кефир покрывает волосы невидимой пленкой, защищая их от влияния неблагоприятных факторов. Для приготовления домашней питательной маски из кефира вам понадобится 1 ст. л. жидкого меда, 100 мл кефира и 1 ст. л. оливкового масла. Смешайте все три ингредиента и нанесите на волосы. Утеплите их, и через 40 мин. смойте маску шампунем.

4. Маска с коньяком и желтком

Эта питательная маска подойдет всем типам волос – и сухим, и жирным. Если применять маску раз в неделю, уже через месяц вы заметите, как ваши волосы стали увлажненными и напитанными. Для приготовления домашней маски вам понадобится 2 желтка, 2 ст. л. оливкового масла и 2 ст. л. коньяка. Взбейте желток с маслом, добавьте коньяк и смажьте смесью волосы. Через час смойте и прополощите отваром липы или мяты.

5. Медовая маска

Натуральный мед оказывает благотворное влияние на сухие и повреждённые волосы. Мед для маски не должен быть засахаренным. Смешайте по 2 ст. л. мёда и оливкового масла с одним сырым яйцом. Нанесите на волосы и кожу головы, оберните пленкой и полотенцем и через 1-2 часа смойте. Медовые маски рекомендуют наносить на чистые волосы и ополаскивать травяным отваром.

Мы рассказали вам о лучших питательных масках для волос, которые можно приготовить в домашних условиях из натуральных ингредиентов. Выбирайте наиболее подходящий для себя рецепт и делайте маску 1-2 раза в неделю, чтобы ваши волосы по-настоящему засияли!

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