Вот как отличить хороший стиральный порошок от никудышного

Вот как отличить дешевую поделку от качественного стирального порошка европейского качества:

1. Берете 1 стакан воды и растворяете в нем 1 столовую ложку порошка.

2. Потом добавляете в этот раствор кусочек сваренного вкрутую белка куриного яйца.

3. Оставляйте их так на сутки, сообщает Lifter.com.ua.

4. На следующий день проверяете состояние белка: если он остался невредимым, порошок - ужасный, а если стал не только мягче, но и частично растворился - значит, неплохой. Неплохой в том смысле, что он отлично подходит для цветных вещей и деликатной стирки.

5. А вот если кусочек белка растворился полностью, перед вами - мощное средство, которое подходит для стирки белья или сильно-сильно загрязненной одежды!

Если этот метод кажется вам слишком долгим, попробуйте еще один.

Находите столько пустых емкостей, сколько разных видов порошка вам надо сравнить, и в каждую из них наливаете по 200 мл теплой воды.

Потом в каждой из них растворяете по чайной ложке стирального порошка.

И, наконец, добавьте в раствор по 6-8 капель зеленки и тщательно размешайте.

А теперь следите за цветом воды. Если перед вами качественный порошок с сильными отбеливающими свойствами, вода довольно быстро снова станет бесцветной. Вода с некачественным порошком останется зеленой.