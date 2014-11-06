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Моей подруге 60, но на лице ни одной морщинки: читайте ее рецепт красоты

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Есть такие люди, которых старость, кажется, совсем не берет. Ну, т.е. узнать их возраст можно только одним способом: заглянув в их паспорт!

Обычно весь секрет такой «вечной молодости» заключается исключительно в генетике. Но есть у меня одна подруга, чьи родители и сестры выглядят «обычно», а вот она - сказочно!

В одном из наших разговоров она призналась, что секрет - многолетняя привычка делать маску из крахмала, пишет Lifter.com.ua.

Я попробовала - и была поражена результатом! Поэтому делюсь сейчас им с вами.

Нужны только:

    1 столовая ложка крахмала;

    1 чайная ложка соли;

    1 чайная ложка меда;

    пол стакана топленого молока.

Что делать:

1. Смешайте все ингредиенты и растолчите их так, чтобы получилась однообразная масса (кашица) без комков.

2. Умойте лицо. Потом нанесите на него маску.

3. Дайте ей «настояться» 30 минут. Потом аккуратно счищайте ее ватным тампоном и теплой водой.

Это может звучать как шутка, но некоторые верят, что эта маска может даже заменить инъекции ботокса!

Мы же от себя заметим, что как минимум попробовать этот рецепт может каждая женщина! Тем более, что по нашему опыту эта маска действительно разглаживает морщины!

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