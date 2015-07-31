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Главные правила здорового питания после 30 лет

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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После 30 лет нужно особенно тщательно следить за своим рационом. Мы расскажем о том, как должно измениться твое питание.

1. После 30 лет начинается замедление обмена веществ. Поэтому питание должно быть полноценным, но при этом умеренным. Кардинально менять привычки не стоит. Достаточно соблюдать режим и контролировать общий объем съедаемых калорий, соотношение питательных веществ.

2. Резкое замедление обмена веществ происходит из-за снижения уровня гормонов. Поэтому очень часто, не меняя рациона, женщины начинают набирать вес. Многие садятся на жесткие диеты в попытке контролировать вес. Но это приводит к еще большему замедлению обмена веществ.

Поэтому пересмотреть свой рацион нужно, но не в сторону уменьшения, а в сторону сбалансированности. И самое действенное средство — регулярная физическая активность. Это единственный, причем безопасный для здоровья, способ ускорить обмен веществ.

3. Следует насколько это возможно отказаться от жирных продуктов, особенно животного происхождения (исключение составляет жирная рыба — в ней содержатся необходимые омега-3 жирные кислоты), от простых углеводов (сладкие напитки, сахар, конфеты) и, конечно, продуктов с консервантами, усилителями вкуса и ароматизаторами.

4. Следи за достаточным количеством свежих овощей и фруктов — они должны быть в рационе каждый день.

5. Также налегай на полноценный белок. Лучше всего подойдут рыба и морепродукты, бобовые, нежирный творог. И обязательно зерновые продукты — крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Не стоит жестко ограничивать себя в еде.

6. Обязательно нужно курсами принимать витаминно-минеральные комплексы, обращая внимание на витамины группы В, витамин Д, магний и кальций.  

7. Молодость кожи, ее упругость и тонус зависят прежде всего от содержания воды в клетках и от коллагена — белка, который является каркасом кожного покрова. Поэтому очень важно поддерживать водный баланс и пить достаточно свежей чистой воды — из расчета 30 мл на один кг веса.

Специальные добавки с коллагеном бесполезны и бессмысленны, так как коллаген из пилюли в кишечнике переварится так же, как и белок из котлеты — то есть будет расщеплен до аминокислот, из которых будут строиться собственные белки, в том числе коллаген. Поэтому вреда от таких добавок нет, но и пользы тоже.

Что не есть:

Простые углеводы (сахар, сладкие напитки, конфеты). Они разрушают коллаген в коже, их избыток может стать причиной ее дряблости.

Если у вас есть возрастное акне, откажитесь от молочных продуктов и сыра. Ученые доказали их взаимосвязь.

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