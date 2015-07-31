Главные правила здорового питания после 30 лет

1. После 30 лет начинается замедление обмена веществ. Поэтому питание должно быть полноценным, но при этом умеренным. Кардинально менять привычки не стоит. Достаточно соблюдать режим и контролировать общий объем съедаемых калорий, соотношение питательных веществ.

2. Резкое замедление обмена веществ происходит из-за снижения уровня гормонов. Поэтому очень часто, не меняя рациона, женщины начинают набирать вес. Многие садятся на жесткие диеты в попытке контролировать вес. Но это приводит к еще большему замедлению обмена веществ.

Поэтому пересмотреть свой рацион нужно, но не в сторону уменьшения, а в сторону сбалансированности. И самое действенное средство — регулярная физическая активность. Это единственный, причем безопасный для здоровья, способ ускорить обмен веществ.

3. Следует насколько это возможно отказаться от жирных продуктов, особенно животного происхождения (исключение составляет жирная рыба — в ней содержатся необходимые омега-3 жирные кислоты), от простых углеводов (сладкие напитки, сахар, конфеты) и, конечно, продуктов с консервантами, усилителями вкуса и ароматизаторами.

4. Следи за достаточным количеством свежих овощей и фруктов — они должны быть в рационе каждый день.

5. Также налегай на полноценный белок. Лучше всего подойдут рыба и морепродукты, бобовые, нежирный творог. И обязательно зерновые продукты — крупы, макароны из твердых сортов пшеницы. Не стоит жестко ограничивать себя в еде.

6. Обязательно нужно курсами принимать витаминно-минеральные комплексы, обращая внимание на витамины группы В, витамин Д, магний и кальций.

7. Молодость кожи, ее упругость и тонус зависят прежде всего от содержания воды в клетках и от коллагена — белка, который является каркасом кожного покрова. Поэтому очень важно поддерживать водный баланс и пить достаточно свежей чистой воды — из расчета 30 мл на один кг веса.

Специальные добавки с коллагеном бесполезны и бессмысленны, так как коллаген из пилюли в кишечнике переварится так же, как и белок из котлеты — то есть будет расщеплен до аминокислот, из которых будут строиться собственные белки, в том числе коллаген. Поэтому вреда от таких добавок нет, но и пользы тоже.

Что не есть:

Простые углеводы (сахар, сладкие напитки, конфеты). Они разрушают коллаген в коже, их избыток может стать причиной ее дряблости.

Если у вас есть возрастное акне, откажитесь от молочных продуктов и сыра. Ученые доказали их взаимосвязь.