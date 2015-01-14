Топ-пять ошибок в макияже глаз

Откажись от широких стрелок

Для естественного образа насыщенный макияж глаз просто недопустим, поэтому откажись от широких стрелок и толстых линий. Просто проведи лайнером тонкую полоску у самой линии роста ресниц – таким образом ты “раскроешь“ взгляд.

Не прокрашивай нижнее веко

Старайся в макияже глаз не акцентировать на нижнее веко. Подводка водной линии сделает твои глаза визуально меньше и уже.

Тщательней выбирай карандаш

Сухой карандаш будет тянуть веко и стрелка не получится ровной, поэтому выбери мягкий карандаш. Им будет легче рисовать и линия выйдет четкой.

Не забывай использовать точилку

Карандаш с острым кончиком позволит тебе нарисовать и толстую, и тонкую стрелку. Кроме того, хвостик стрелки получится более аккуратным.

Не оттягивай веко при макияже глаз

Во-первых, форма глаза меняется и ты не сможешь нарисовать идеальную стрелку, во-вторых, кожа век очень деликатная, поэтому делать макияж нужно очень бережно.