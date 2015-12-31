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Гадания на Рождество

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Лучшие гадания на Рождество. Желание человека знать свою судьбу проявлялось всегда, но особенным любопытством отличаются, как известно, женщины. Ночь перед Рождеством – лучшее время для гаданий.

Рождественские гадания отличаются разнообразием:

1. Гадание на зеркале

Лучшим временем для этого гадания признается полночь, при тусклом комнатном свете, при всеобщем молчании. Избирают уединенную комнату, берут два зеркала, одно большое, другое поменьше.

Ровно в 12 часов ночи начинается гадание. Большое зеркало ставят на столе, напротив него – маленькое. Гадающая садится пред зеркалом, обставленным свечами. Все окружающие соблюдают глубокое молчание, сидя в стороне. Гадающая смотрит в зеркало. В это время в большом зеркале начинают показываться одно за другим 12 зеркал. В последнем из них отражается загадываемый предмет. Верный признак есть тусклость зеркала, которое протирают полотенцем. Наши ворожеи думают, что суженый, вызванный поневоле этим гаданием, приходит в гадательную комнату и смотрит в зеркало через плечо своей суженой. Суженая, бодрая и смелая, всегда рассматривает все черты лица, платье и другие его приметы. Когда она закончит свой обзор, тогда кричит: “ Чур сего места“.

2. Гадание с грецкими орехами и воском

Берут скорлупы грецких орехов, режут восковые свечи на маленькие кусочки, вставляют их в скорлупы и пускают плавать в чашку, наполненную водой. Каждая девушка зажигает свечки своей скорлупы. Затем наблюдают: если скорлупа потонет – девушка не выйдет замуж; если свечи быстро сгорят – прежде всех позовут замуж.

3. Гадание на кольце

По полу играющие по очереди катают кольцо. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж.

4. Гадание на ели

Гадают в ночь с понедельника на вторник. Берут веточку ели, кладут на ночь в изголовье. При этом говорят: “Ложусь на понедельник, кладу в изголовье ельник, приснись мне тот, кто думает обо мне“.

5. Гадание на будущее

В валенок (подойдет и сапог) кладут разные предметы, а девушки по очереди вытаскивают по одному из них, кому что досталось. Конфета – сладкая жизнь, кольцо – замужество, луковица – к слезам, рюмка – разгульная жизнь, золотое кольцо – богатая жизнь, тряпка – муж-бедняк, платок – муж-красавец, монета – богач и т.д..

6. Гадание по нити

Девушки отрезают нити одинаковой длины и одновременно поджигают их. У кого быстрее нитка догорит, та девица первая выйдет замуж. Если нитка потухла сразу или сгорело меньше половины – вечно в девках ходить.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАзамужзамужествопонедельникрождество
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