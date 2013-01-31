Шесть признаков того, что мужчина хочет тебя

Читать мужчин, как открытую книгу, - разве не об этом мечтают большинство из девушек? В детстве их учили, что обо всем надо спрашивать честно. Но, как показывают практика и опыт, не всегда мужчина с радостью выложит тебе свои мысли.

Понять, о чем же он на самом деле думает, тебе поможет его тело. Расположение рук, скрещенные ноги, поворот головы, даже то, как он стоит, - все это даст тебе ответ, в каком он настроении и чего хочет.

Руки в карманах

Если твой мужчина прямолинейный и может просто подойти к тебе и сказать: “Милая, я целый день мечтал раздеть тебя“, тебе повезло. Как правило, мужчины любят заигрывания, двусмысленные шутки, по которым ты должна понять, чего он ждет.

Самая первая поза, которая говорит, что он жаждет секса - руки в карманах брюк, а большие пальцы рук выставлены наружу. Более сексуальный жест трудно себе представить. В то же время он словно говорит тебе о том, что тон в вашей сексуальной игре будет задавать он, инициатива будет исходить от него. Мужчина в такой позе утверждает: “Ты будешь делать так, как я сказал“. В данном случае он играет роль первой скрипки. Запомни, мужчина сам задаст правила игры и сам же закончит ее, когда пожелает. Жестоко? Да, но игра стоит свеч.

Внимание на... носки!

Если ты заметила, что он стоит, держа руки на бедрах, развернув тело к тебе, знай: он точно не прочь продолжить с тобой общение в более интимной обстановке. Таким образом мужчина показывает, что его внимание целиком сосредоточено на тебе. Если еще и носки его ботинок тоже развернуты к тебе, он показывает тем самым другим мужчинам: “Не подходи, эта женщина занята, она - моя“. Мужчины редко занимают такие позиции, чаще всего они сидят, раскинув руки, носки ботинок рядом. Сексологи называют это приглашающим жестом. Он словно зовет других женщин: “Посмотрите, я свободен, давайте познакомимся“. Но в данном случае все, что ему нужно - это ты. Поэтому, когда мужчина сидит в такой позе, ты можешь вить из него веревки, он выполнит любой твой каприз. Но достаточно тебе встать или отвести от него взгляд, как его контакт с тобой будет нарушен.

Посмотри на меня!

Существует и другой, менее сложный способ понять, готов ли мужчина к сексу. Вспомни, когда тебе приглянулся мужчина, ты вдруг начинаешь прихорашиваться: приглаживаешь волосы, у тебя меняется тембр голоса, ты начинаешь теребить украшения. То же самое делает и он. Если мужчине нравится женщина, он начинает теребить узел галстука, поправлять рукава рубашки, проводить рукой по волосам. Многие примут эти жесты за волнение, но на самом деле он словно говорит тебе: “Посмотри, как я хорош, какие у меня волосы, дорогие запонки. Ты мне нравишься, приглядись ко мне“.

Главное - губы

Мужчины используют жесты, которые говорят о том, что он хочет тебя поцеловать. Если ты, к примеру, облизываешь губы, когда хочешь сказать о своих желаниях мужчине, то сильный пол действует более скрытно. Приглядись повнимательнее: он то и дело прикасается пальцем к своим губам? Значит, мужчина старается привлечь к ним твое внимание и намекнуть на дальнейшие действия, он хочет прикоснуться к твоим губам. Ты можешь дать ему понять, что принимаешь эти ухаживания, или совсем их проигнорировать.

Только ты!

Ты встретилась с мужчиной, о котором мечтаешь уже неделю, в офисе, и вдруг он прижимает тебя к стене и заслоняет рукой, словно ограждает от окружающего мира. Что ж, поздравляю - твои мечты о нем скоро станут явью. Если мужчина встал в такую позу, значит, он хочет, чтобы ты стала его. Рукой он словно создает только для вас маленький мирок. Многих женщин эта поза пугает, но бояться не стоит. Мужчина не хочет тебя напугать или обидеть, он просто хочет показать, насколько хочет тебя.

Будоражащий взгляд

Ну и, пожалуй, самый простой жест - сексуальный взгляд, который пробирает до мурашек. Таким взглядом смотрят на женщин, которых по-настоящему хотят. Кроме того, он начинает словно невзначай прикасаться к твоей руке, особенно к запястью. Не зря ведь сексологи говорят, что у женщин это одна из самых эрогенных зон (помимо ушей). А его руки начинают двигаться в воздухе так, словно он ласкает тебя. Против такой тяжелой артиллерии, как правило, трудно устоять. Да и надо ли?