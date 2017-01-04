Учимся флиртовать и повышаем самооценку

В первую очередь, флирт с представителями противоположного пола — это четкий сигнал: «Вы привлекательны, я тоже вам нравлюсь, к чему зря время терять?». Но заигрывание может быть просто обменом позитивной энергией и принесет вам немало пользы. Флиртуйте, и тогда, пишет Trulylove.ru.

Повысится самооценка

Флирт, пусть даже и вполне невинный, дает нам ощущение, которое можно назвать: «Я умею нравиться, я красивая женщина». Все эти кокетливые взгляды, улыбки, шуточки — мужчина будет расточать их в вашу сторону, только если найдет вас действительно привлекательной. Поэтому флирт убедительней любого комплимента, ведь приятные слова мы порою говорим просто из вежливости. Причем это безопасный способ поднять собственную самооценку, поскольку можно не бояться нарваться на отказ. Ведь о каком отказе может идти речь, если вы ничего не предлагали? Полуулыбка, полунамек — не более того.

Отношения с мужем станут лучше

И это вовсе не сарказм. Ведь очень часто женщины, которые много лет живут с одним партнером, вообще перестают воспринимать его как мужчину. Он может быть кем угодно — другом, помощником, главой семьи, отцом ваших детей, добытчиком, но вы забываете, что он еще и желанный мужчина. Флирт на стороне поддерживает вашу сексуальную женскую энергию на высоком уровне. И эту энергию вы потом отдаете мужу — говорите ему комплименты, оказываете знаки внимания.

Вы станете более привлекательной

Привлекательность — это история не только про роскошные волосы, правильные черты лица и длинные ноги. Как выглядит по-настоящему красивая женщина? Она часто и легко улыбается, она не хмурится, не сутулится, следит за собой, изящно двигается — всем своим видом излучает легкость, непринужденность и уверенность в себе. Регулярный флирт держит вас в тонусе, заставляет следить за внешностью, осанкой, выражением лица. Вы подсознательно принимаете более выигрышные позы, часто смотрите в зеркало, чтобы поправить макияж и прическу, и не позволяете себе выйти из дома с грязными волосами. В результате вы действительно выглядите лучше.

Изменится настроение

Пасмурный зимний день, вставать приходится затемно, на улице холодно, на носу годовой отчет — есть от чего впасть в уныние. Флирт — отличное лекарство от зимней хандры. На работе можно перекинуться парой шуточек с охранником на входе, во время обеденного перерыва пофлиртовать с коллегой, и день уже не кажется таким серым и беспросветным. Сознание собственной привлекательности поднимает настроение лучше шоколада и похода по магазинам.

Флирт и работа

Главный фактор здесь — переключение внимания. Чем однообразнее работа, тем больше шансы, что рано или поздно вас настигнет «синдром эмоционального выгорания». И тогда при одном слове «работа» вам захочется залезть с головой под одеяло и не вылезать оттуда даже под страхом увольнения. Чтобы этого не произошло, нужно стараться сделать свои трудовые задачи как можно более разнообразными, а если не получается, то чаще переключаться. Можно попить чаю, послать СМС мужу, проверить (но только на пять минут, не больше!) сообщения в социальных сетях, посмотреть в окно. А можно перекинуться игривыми взглядами с коллегой — и все, мозг переключился, немного отдохнул и снова готов к работе.

Окрепнет здоровье

Неожиданный эффект, но поверим на слово американским врачам. Они утверждают, что флирт нормализует уровень гормонов стресса, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает тревожность — все это позитивно сказывается на вашем психическом и физическом здоровье.

Вы научитесь общаться

Если ваша работа так или иначе связана с общением, то флирт может стать тренажером для оттачивания коммуникативных навыков. Поболтали о погоде, сделали комплимент, приветливо улыбнулись — умение нравиться и непринужденно разговаривать с малознакомыми людьми пригодится, если вам приходится работать с разными клиентами. Самые лучшие работники в сфере продаж получаются из неисправимых кокеток — это вам любой специалист по кадрам подтвердит.