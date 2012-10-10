От звонка мобильника растет грудь

Мелодию под названием Rockmelon только за первую неделю скачали более 10 тысяч пользователей. Ее автор, специалист в области когнитивной науки Хидето Томабичи, известен в стране тем, что активно помогает членам секты "Аум Сенрике" вернуться к нормальной жизни, пишет Dvorec.ru.

Как утверждает Томабачи, мелодия содержит некую «программу», которая через подсознание вызывает в организме необходимые для роста груди процессы.

Одна из благодарных пользовательниц рассказывает, что сначала не верила в действие мелодии, принимая рассказы о ее чудодейственных свойствах за чистое надувательство. Но через неделю, к своему изумлению, она обнаружила, что объем груди вырос на 2,5 сантиметра. «Это просто какое-то чудо!» - говорит счастливая обладательница заметно округлившихся прелестей.

Воодушевленный успехом, Хидето Томабеши не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем он планирует написать другие «целебные» мелодии для мобильных телефонов, которые помогут людям бороться с облысением, бросить курить или добавят им привлекательности в глазах противоположного пола.