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Мир заточен под мужчин: психолог объяснил причину женских неудач в любви

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Известный психотерапевт, колумнист и телеведущий Михаил Лабковский рассказал о поведении мужчин с женщинами.

"Новое время" приводит фрагмент лекции Лабковского "Как выйти замуж и там остаться", в которой психолог объяснил причину женских неудач в любви, пишет lady.obozrevatel.com.

"Есть целые тома книг о правильном поведении с мужчинами: как им понравиться, как правильно вести себя на первом свидании, на втором, на десятом и так далее. У американцев даже есть такая книга с картинками, где муж приходит в костюме, галстуке и шляпе домой, а навстречу выходит жена, толкая перед собой детей; у жены в руках тарелки, у детей – оценки со школы. Они отца не трогают, пока он не поест, не покурит и не выпьет. Только потом жена спрашивает: "Как дела на работе, дорогой?". Дети вообще уходят, чтобы не мешать взрослым", — пояснил Лабковский.

По его словам, такая навязчивая идея служения мужчине была характерна для всего мира.

"Мир вообще заточен под мужчин – угодить им, подстроиться, прогнуться. Но дело в том, что у вашего жениха была мать, которая так не поступала. Когда он вел себя плохо, она не рыдала, как вы. Она брала ремень и била его по попе. А потому мужчина не знает, что ему делать с женщиной, которая чуть что начинает рыдать и кричать "Я к маме уйду". Его мать брала его за шиворот и наказывала, а вы даже рот боитесь открыть, потому что вдруг спугнете? А вдруг ему что-то не понравится, и он соскочит? Не дай бог, конечно", — поделился он.

По мнению психолога, этот страх остаться одной, страх, что тебя не выберут, приводит к тому, что очень многие женщины пытаются все время делать то, чего мужчины от них ожидают.

"А взамен ждут, что он женится – "Ему же нравится, как я готовлю, как я себя веду, какая я безотказная, и все, что меня интересует – это его интересы, особенно футбол, и только об этом я с ним и говорю. Ему же просто деваться больше некуда". Да нет. Для разговоров о футболе у него есть друзья, а поесть он может и в ресторане. Любят ведь не за готовку и разговоры о футболе. Любят за то, что вы – это вы. Такая, какая вы есть", — добавил он.

Для девочек, которые верят, что все зависит от внешности, возраста и других параметров, Лабковский рекомендует посмотреть на фотографии Джона Леннона и Йоко Оно.

"Ведь без слез не взглянешь. Она еще и была глупа, обладала огромным самомнением, была совершенно бездарным художником – а он уже тогда был великим. Или на фото Пирса Броснана и 120 килограмм живого веса его жены. Или на фото Антонио Бандераса и его жены, на десять лет старше, которая и в юности-то красотой не блистала. Почему так получается? Потому что они зацепили этих мужчин чем-то особенным, что в них есть. Как в анекдоте: "Моя жена похожа на обезьяну. Но видели бы вы ее моими глазами!" — отметил психолог.

Но, по словам Лабковского, многие этого не понимают.

"Вы пытаетесь похудеть, помолодеть, исправить одновременно ноги, уши, грудь и нос, и ведете себя, как жертвы. А за этим стоит две вещи: нелюбовь к себе, неспособность себя принять – и патологическое желание нравиться. И они приводят к тому, что вы буквально ложитесь под ноги мужчине. А за это никто никогда никого не будет любить", - констатировал психолог.

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