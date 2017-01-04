Запахи помогают детям принимать решения, показало исследование

Лицо человека на первом фото выражало радость, а на втором - отвращение. Участникам предлагали выбрать одну из фотографий. Затем дети оценивали запахи. Исследование показало, что добровольцы младше 5 лет, как правило, выбирали радостное лицо, независимо от запаха и того, насколько приятным он им показался.

При этом запахи влияли на решения детей в возрасте 5 лет и старше. Судя по всему, эти участники связывали обонятельные и визуальные сигналы. Они чаще выбирали счастливое лицо, если до этого нюхали приятный запах, и наоборот. В дальнейшем ученые планируют выяснить, зависят ли от запахов решения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).