Что женский бюст может рассказать о его обладательнице

Типы и характер

1. Округлая

Один из редких типов, считающихся наиболее привлекательным. Именно о такой форме чаще всего просят пластических хирургов. Его обладательницы обычно избалованы мужским вниманием, очень уверены в себе, амбициозны и карьероориентированны. Такие девушки никогда не станут терпеть изменщиков, пытаться удержать мужчину и страдать из-за несчастной любви: для этого они слишком себя уважают, пишет Greatpicture.ru.

2. Конусообразная

Такой тип чаще всего встречается у девочек-пацанок. Дружелюбные, активные, часто увлекающиеся спортом или имеющие «мужское» хобби вроде скалолазания или турпоходов на байдарках, эти девушки всегда в центре мужского внимания. Отличные подруги и доверенные лица, они в курсе всех сердечных переживаний окружающих, и часто такая близкая дружба неожиданно перерастает в большую любовь, причем своему партнеру такая девушка будет верна, в привязанностях — постоянна, а для детей станет матерью-подругой, чтобы вместе гонять на роликах.

3. Широко посаженная

Обладательницы такого типа формы обычно очень открыты и искренни, им чужды интриги и сплетни, они порядочны и всегда готовы поддержать тех, кто нуждается в помощи, причем иногда в ущерб собственным интересам. Их иногда упрекают в излишней прямолинейности, однако они не ставят себе целью кого-либо задеть или обидеть, просто быть честными и откровенными — часть их натуры.

4. Каплевидной формы

Как правило, такая форма говорит об обостренной эмоциональной чувствительности. Девушки склонны преувеличивать масштабы проблем, переживать из-за пустяков и вообще очень сентиментальны. Именно они мечтают о принце на белом коне, несколько идеализируют партнера и очень болезненно воспринимают любые неудачи. Зато они оценят романтический порыв, будут боготворить человека, который о них заботится и оберегает, и станут самыми заботливыми матерями.

5. Маленькая

Про таких говорят «непотопляемые»: кажется, нет такой ситуации, в которой бы эта девушка впала в отчаяние. Она всегда полна сил, оптимизма и энергии, а ее истинные переживания скрыты от посторонних глаз. Она может рыдать дома в подушку, но никогда не покажет своих эмоций на публике. Так же и с общением: у нее сотни приятелей, с которыми она может весело проводить время, но близких друзей- буквально 2−3 человека, которым она по‑настоящему доверяет.

6. Асимметричная

Эмоциональные качели — типичное состояние для этих девушек. От любви до ненависти один шаг — это тоже про них. Их настроение переменчиво, как погода у моря, причем измениться оно может без видимых на то причин. Однако именно они способны на самые творческие идеи, нестандартные мысли и небанальный подход к решению проблем, поскольку сразу рассматривают несколько способов разрешить ситуацию и никогда не зацикливаются на чем-то одном.

7. Тяжелая

Идеальные хозяйки, хранительницы очага, готовые всем помочь, окружить заботой и вниманием, накормить, обогреть и дать мудрый совет: психологи убедились, что при всей бурной молодости и немалых безумствах, на которые такие девушки способны в юности, из них вырастают прекрасные матери, а затем — обожаемые внуками бабушки, у которых дома пахнет пирогами, которые умеют утешить в самой безвыходной ситуации и всегда находят нужные слова для каждого.