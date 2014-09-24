Понедельник, 9. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Шесть упражнений для тренировки интимных мышц

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Насколько лучше может стать жизнь благодаря этим простым тренировкам? Упражнения для укрепления мышц влагалища с тренажерами и без них.http://www.kleo.ru/items/love/6-uprazhnenij-dlya-trenirovki-intimnyh-myshc.shtml

В древности женщины прибегали к этим занятиям, чтобы устранить последствия после родов. А в наше время тренировки для укрепления мышц влагалища — отличная профилактика для женского здоровья и намного больше удовольствия в личной жизни, пишет Kleo.

Польза от упражнений

Мало кто задумывается о важности тренировки вагинальных мышц: для многих женщин это запретная тема. Насколько лучше может стать жизнь благодаря этим простым упражнениям? Мы подготовили для тебя 4 повода тренироваться:

1. Это облегчает боль во время месячных. У многих женщин, регулярно качающих мышцы влагалища, критические дни проходят намного легче и становятся менее болезненными. А их мужчины выдыхают с удовольствием: ПМС тоже становится не таким ярко выраженным.

Важно: в период менструации лучше пропустить тренировку.

2. С помощью упражнений можно избежать застоев. Регулярные тренировки интимных мышц помогут улучшить состояние здоровья, если у тебя заболевание яичников или выпадение матки.

3. Регулярные занятия способствуют подготовке входных мышц к родам, при этом облегчается и ускоряется мучительный процесс. После рождения ребенка упражнения помогают вернуть стенкам влагалища прежнюю упругость и форму. 

4. Частые тренировки мышц влагалища способствуют расширению эрогенных зон и повышают шансы получения оргазма, при этом улучшая качество секса.

Многие женщины вместо того, чтобы заняться своим интимным развитием, винят партнера или бегут к гинекологу. Но все зависит от нас — если есть желание работать над собой и узнать намного больше о своем теле.

Как тренировать?

У меня часто спрашивают, можно ли тренировать интимные мышцы нефритовыми яйцами. На мой взгляд, это каменный век и делать этого ни в коем случае нельзя. Почему? Когда мы тренируем мышцы посредством нефритовых яиц, которые сами по себе далеко не нефритовые, может начаться сильная молочница, даже если их периодически дезинфицировать. В современном мире существуют новые уникальные технологии, которые более эффективны и гигиеничны.

На самом деле, при достаточной тренировке мышцы влагалища могут делать такие же движения, как и женские руки при массаже мужского полового органа. Для этого следует поработать над мышцами, поднимающими задний проход.

Упражнения без тренажера

1. Ноги на ширине плеч, носки повернуты в стороны, руки на поясе. Стараемся медленно присесть, при этом сгибая колени врозь. На несколько секунд замираем в таком положении и медленно возвращаемся в исходную позицию. Повторить 5 раз.

2. Попеременно быстро напрягаем и быстро отпускаем входные мышцы влагалища и мышцы сфинктера. Повторить 5-10 раз.

3. Втягиваем входные мышцы влагалища и максимально сжимаем на 10 секунд, при этом дыхание не задерживается. Данное упражнение рекомендуется делать в разных позициях: сидя, лежа, стоя. Когда ты доведешь время задержки до 3-5 минут, будет ощутимый эффект.

Упражнение с тренажером

Лазерная указка — предназначена для тренировки луковичной мышцы. Она прекрасно помогает добиться выносливости, ловкости и силы интимных мышц.

После того, как ты продезинфицировала тренажер, вставь его головку неглубоко во влагалище. Упражнение проводится стоя на расстоянии 3-х метров от стены. Луч указки должен быть направлен на противоположную стену. Напряги мышцы тазового дна и следи за лучом. Когда головка тренажера поднимается за лобковую кость, луч по стене ползет вниз, когда расслабляешь мышцы - вверх. Во время выполнения упражнения таз должен быть неподвижен, мышцы живота расслаблены.

Грузовой тренажер. Состоит из основы с шариком и крючка, на который цепляется груз. Несложное упражнение, однако требует максимальной силы и концентрации.

Кегель. Накачай тонометр до значения 40, вставь трубку с насадкой во влагалище и медленно напрягай входные мышцы. Тренажер улучшает кровообращение и ведет к профилактике женских гинекологических заболеваний.

Эффект от тренировки

Кроме омоложения, настроения, здоровья, тренировка интимных мышц — это еще и сильный афродизиак, на который мужчины реагируют. Внимательному мужу так же, как и тебе, хочется обоюдного экстаза. Приятно видеть женщину счастливой, бодрой и с прекрасной улыбкой на лице.

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