Понедельник, 9. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Вышли из моды: пять антитрендов

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Мир на пороге модной революции. Сексуальность, классика и роскошь, которые долгое время считались основой стильного гардероба, на наших глазах становятся антитрендами.

Если раньше скомбинировала черный кружевной корсет (секси) с юбкой-карандашом (классика), бриллиантовыми украшениями и норковым манто (роскошь) - и ты просто красотка и самая модная, сейчас что-то пошло не так, передает Kleo.ru.

Классика кажется слишком скучной и даже примитивной. Роскошь интересна лишь как средство для инвестиций, не более. Демонстрировать бриллиантовые гарнитуры на модных вечеринках уже считается признаком не самого хорошего вкуса. Сексуальность в прежнем ее понимании выходит из моды. Дошло до того, что Vogue опубликовал своеобразную эпитафию… декольте.

Итак, давай выясним, что же, казавшееся незыблемым и вечным, сегодня бодрым шагом отправляется в категорию «скоро совсем устареет»?

1. Декольте

Появившееся в эпоху Ренессанса, выдержавшее несколько масштабных революций, движение суфражисток и повальное увлечение пластическими операциями, сегодня декольте становится по-настоящему неактуальным. К такому выводу пришла редакция Vogue, а их мнение все еще считается авторитетным.

«Декольте берет длительную паузу, - сообщает издание. - Грудь больше не выставляется напоказ ни для парней, ни для кого-либо еще». Не то чтобы женщинам вообще рекомендовалось отказаться демонстрировать сексуальность. Но теперь акцент лучше делать на ногах, линии талии, плечах и спине. А те, кому фигура позволяет, могут примерить пресловутые «голые» платья, которые опробовала уже добрая половина звездных девушек.

Впрочем, считают модные обозреватели, в этом нет ничего особенно удивительного: преимущество натурального над искусственным, удобного над неудобным.

2. Чистая классика

Классический костюм (юбка-карандаш плюс идеально сидящий жакет), лодочки, светлая блузка и жемчужные серьги считались нейтральным и беспроигрышным вариантом последние лет пятьдесят. Некоторые консерваторы уверяли, что именно классический стиль в одежде – вершина безупречного вкуса и будет так веки вечные. Но, как это часто бывает с консерваторами, они ошиблись.

Анна Винтур с неизменным каре и прямыми платьями по фигуре выглядит откровенно скучно. Классического стиля в чистом виде избегают даже те, кому доктор прописал - леди политического истеблишмента.

Невероятно звучит, правда? Но чем успешнее человек, тем больше он привык все оптимизировать. Кроссовки удобнее каблуков, а свободная, не сковывающая движений одежда комфортнее и многофункциональнее, чем узкая юбка и пиджак.

Попробуй понаблюдать не только за мировыми звездами, но и бизнесвумен, а также дамами-политиками. В заложниках у этого стиля остаются члены королевских семей, но они - хранители традиций, куда деваться.

3. Шубы

Соболя, норку и прочих пушистых сейчас лучше оставить в покое. Конечно, одно дело - шуба для утепления, совсем другое - мех в местности, где он нужен от силы неделю за сезон, а носится как показатель успешности и модности.

Шубы и манто теперь могут позволить себе либо откровенно эксцентричные дамы солидного возраста, либо те, кто обладает устойчивым иммунитетом к трендам в одежде, либо обладатели очень креативных и несерьезных моделей из разноцветного меха.

На смену роскошным натуральным мехам пришли парки и пальто с разнообразными утеплителями. Пуховик – наше все для девушек, разбирающихся в современных тенденциях.

И дело не в дороговизне меха (для желающих всегда найдутся пуховики по цене шубы) и даже не в стараниях защитников прав животных. Образ «боярыня Морозова» несколько диссонирует с имиджем современной женщины, предпочитающей кричащей роскоши личный комфорт. Хорошая новость для пушных животных и уставших работать на шубу мужчин.4. Избыток ювелирных украшений и комплекты

Сегодня мадам Петухова поспешила бы вновь спрятать свои ювелирные украшения в гамбсовский стул. Оставила бы себе пару не слишком броских на всякий случай, а остальное с глаз долой.

Ювелирные украшения, во-первых, должны выглядеть почти как бижутерия, во-вторых, они потеряли свое значение социального маркера. На уважающей себя моднице золота не будет много. Она ни за что не наденет бабушкин бриллиантовый гарнитур (украшения в комплекте) весь и сразу. И будет оценивать риски стильного провала в случае, если наденет массивные серьги или кольцо оттенка самовара в стиле «времена брежневского застоя».

5. Идеальный макияж

База, затем немного праймера, тональный крем, румяна для скульптурирования овала и пудра. Если средства декоративной косметики занимают у тебя несколько косметичек или полочек в ванной, то, возможно, следует подумать о принципах минимализма. Но это именно тот случай, когда простота обманчива. На смену обилию декоративки приходит здоровье - хорошая кожа, сияющие глаза, ухоженность и высокий тонус. А это иногда сложнее, чем нарисовать улыбку Моны Лизы.

Если раньше не возбранялось скрывать несовершенства с помощью специальных средств, то сегодня ухаживать за кожей придется всерьез и надолго (косметологи и специалисты по контурной пластике довольно потирают руки)."Теперь можно прийти в коллектив без тоналки, без помады, без украшений, не на каблуках, не в платье с кричащими рюшечками, без укладки, без загара, без золотой оправы очков, наконец, не в шубе – и тебя назовут красивой современной женщиной. Оценят твой здоровый оттенок кожи, простоту стиля, желание не акцентировать свою женственность на внешней атрибутике", - пишет автор издания Snob Никита Подгорнов.

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