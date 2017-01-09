Понедельник, 9. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Письмо читательницы: дочь не рисует папу после нашего развода

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Читательница Мария (28) переживает за дочь, поскольку та перестала его рисовать на детских рисунках после того, как они с мужем развелись. Читайте, что советует ей психолог.

«Здравствуйте. У меня есть дочь семи лет. Мы с мужем в разводе, отношения сложные, но ребенка я не настраивала против него. У мужа плохие отношения с моими родителями. Мы с мужем то сходились, то расходились. Ребенок в последние два года не хочет общаться с папой. Не рисует его на рисунках. При личном общении не идет на контакт, мне говорит, что боится его, передает Клео.

Дочка была свидетелем ссор иногда. Муж очень агрессивный, в момент ссор может кричать, швырять вещи. Грозить, что больше никакой бабушки, во всем он винит мою маму. Дочка очень дружна с мамой моей с детства. Подскажите, что означает факт того, что дочка ни на одном рисунке не рисует папу, других членов семьи рисует, маму, бабушку, деда, дядю. И насколько реалистичными могут ее слова по поводу того, что папа злой, он ее раздражает, как ест, как ходит, и что она не хочет с ним общаться и тем более с ним жить».

Комментирует клинический психолог, детский психолог Ирина Пархоменко

«Развод родителей - очень травматичный опыт для ребенка. В Вашей ситуации развод сопровождался ссорами между Вами и супругом, а также другими родственниками. Это тоже оказало негативное влияние на ребенка. Так как Вашей дочери сейчас 7 лет, предположу, что она недавно пошла в школу (или готовится к поступлению в 1 класс). И это также сильный стресс для каждого ребенка. То есть, кроме сложной семейной ситуации, которая, похоже, не переработана детской психикой, у девочки появился еще источник беспокойства - необходимость адаптироваться в новом детском коллективе, приспосабливаться к требованиям и правилам, установленным в школе. Думаю, что тревога, которую Вы описывает, как вопрос о том, что могло бы значить отсутствие папы на рисунках дочери, следует прочитать так: какие проблемы у ребенка и что с этим делать? У Вашей дочери достаточно причин для тревоги. Думаю, тот факт, что она пытается говорить Вам о своих страхах и переживаниях, может свидетельствовать о большом внутреннем ресурсе. Но помощь девочке нужна обязательно и обязательно в режиме очных консультаций. При личной встрече с детским психологом Вы сможете задать вопросы, касающиеся ее рисунков».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвлияниевопросыопытотсутствиепроблемыразводребенок
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:16
В честь поэмы "Москва - Петушки" создали парфюм
17:52
Как подготовиться к сексу в машине?
17:51
Как продлить жизнь любимому свитеру: пять правил по уходу за кашемиром
17:34
Почему 9 января — день, когда все начинают изменять друг другу?
17:16
Продвижение по карьерной лестнице опасно для здоровья
17:03
Письмо читательницы: дочь не рисует папу после нашего развода
16:32
Вышли из моды: пять антитрендов
16:17
Шесть упражнений для тренировки интимных мышц
15:58
Аж мурашки по коже: эти серьги словно из фильмов ужасов
15:30
Почему красивые люди реже болеют
15:09
Ученые рассказали, какой фастфуд не вредит фигуре
14:48
Стресс делает мужчин непривлекательными для женщин
14:31
Полотенце надо стирать через каждые три использования! А как часто вы это делаете?
14:10
Титул «Мисс Хельсинки» достался темнокожей красавице (2)
13:54
Папы наше все: типы отцов
13:41
Чем занимаются малыши внутри мам: поразительные кадры
13:24
Лусинэ Аянян: не поддавайтесь эмоциональному шопингу, не тратьте много средств на одежду, тем более модную
13:16
Галерея: муж помог жене попасть в проект по преображению
12:44
Как заваривать молочный чай с куркумой - настоящее чудо Аюрведы!
12:31
Женский гороскоп с 9 по 15 января
Все новости
ФэшнЦеликом
Вышли из моды: пять антитрендов

Вышли из моды: пять антитрендов

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Шесть упражнений для тренировки интимных мышц

Шесть упражнений для тренировки интимных мышц

Почему красивые люди реже болеют

Почему красивые люди реже болеют

Ученые рассказали, какой фастфуд не вредит фигуре

Ученые рассказали, какой фастфуд не вредит фигуре

12:19
Детокс тебе в помощь: генеральная уборка организма после праздников (1)
Самые читаемые
Вышли из моды: пять антитрендов
Шесть упражнений для тренировки интимных мышц
Титул «Мисс Хельсинки» достался темнокожей красавице(2)
Как подготовиться к сексу в машине?
Галерея: муж помог жене попасть в проект по преображению
Топ комментариев
Она мастурбировала семь дней подряд, и вот что случилось(3)
Титул «Мисс Хельсинки» достался темнокожей красавице(2)
Детокс тебе в помощь: генеральная уборка организма после праздников(1)
Контуринг формы лица: маленькие хитрости(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьволосыгрудьженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованиямолокомужчинамужчиныновый годотношенияпривлекательностьпроблемыпродуктыребенокрецептспециалистыудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
Они разденутся в Таллинне, чтобы показать всем, как выглядит настоящий современный мужчина

Они разденутся в Таллинне, чтобы показать всем, как выглядит настоящий современный мужчина

Дарья Саар об ETV+: чтобы догнать ПБК, мне нужен бюджет в два раза больше нынешнего

Дарья Саар об ETV+: чтобы догнать ПБК, мне нужен бюджет в два раза больше нынешнего (2)

Обычная эстонская девочка: Мэрилин Керро опубликовала свой раритетный снимок

Обычная эстонская девочка: Мэрилин Керро опубликовала свой раритетный снимок

18:30
Чемодан, вокзал, Россия, США или Европа: рэпер Аzимут спел про детей Нарвы, без оглядки бегущих из Эстонии
18:08
Не упустите шанс это увидеть: солистка группы SEREBRO сняла с себя всё, даже трусики
17:52
Как подготовиться к сексу в машине?
17:32
Певица Юлия Савичева уже не может скрывать беременность
Rus.Postimees.eeЦеликом
RMK уничтожил находящиеся под охраной деревья, прокуратура возбудила уголовное дело

RMK уничтожил находящиеся под охраной деревья, прокуратура возбудила уголовное дело

Врач из Ида-Вирумаа, обвиненный в причинении смерти по неосторожности, продолжит работу

Врач из Ида-Вирумаа, обвиненный в причинении смерти по неосторожности, продолжит работу

Синдром Дауна: мальчик, рожденный вопреки

Синдром Дауна: мальчик, рожденный вопреки (1)

17:05
Из Эстонии выслали двух граждан Вьетнама
16:59
Михаэль Шумахер и Магдалена Нойнер вошли в Зал славы немецкого спорта
16:54
На дорогах может быть скользко
16:48
Идея Минздрава РФ: кто родился в 2015 году и позже, не сможет купить сигареты. В Госдуме негодуют
ВпрокЦеликом
Призыв к товариществам: не подвергайте опасности жизнь своих сограждан!

Призыв к товариществам: не подвергайте опасности жизнь своих сограждан!

Вопрос читателя: должен ли работодатель покупать мне рабочую одежду?

Вопрос читателя: должен ли работодатель покупать мне рабочую одежду?

Несколько поездов Elron будут заменены автобусами

Несколько поездов Elron будут заменены автобусами

8. янв
Гениальное приспособление поможет легко и быстро убрать снег (2)
Погода
Захватывающее видео: голодная акула-молот против рыбака

Захватывающее видео: голодная акула-молот против рыбака

Во вторник в Эстонии ожидается небольшое похолодание

Во вторник в Эстонии ожидается небольшое похолодание

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees