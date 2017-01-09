Письмо читательницы: дочь не рисует папу после нашего развода

«Здравствуйте. У меня есть дочь семи лет. Мы с мужем в разводе, отношения сложные, но ребенка я не настраивала против него. У мужа плохие отношения с моими родителями. Мы с мужем то сходились, то расходились. Ребенок в последние два года не хочет общаться с папой. Не рисует его на рисунках. При личном общении не идет на контакт, мне говорит, что боится его, передает Клео.

Дочка была свидетелем ссор иногда. Муж очень агрессивный, в момент ссор может кричать, швырять вещи. Грозить, что больше никакой бабушки, во всем он винит мою маму. Дочка очень дружна с мамой моей с детства. Подскажите, что означает факт того, что дочка ни на одном рисунке не рисует папу, других членов семьи рисует, маму, бабушку, деда, дядю. И насколько реалистичными могут ее слова по поводу того, что папа злой, он ее раздражает, как ест, как ходит, и что она не хочет с ним общаться и тем более с ним жить».

Комментирует клинический психолог, детский психолог Ирина Пархоменко

«Развод родителей - очень травматичный опыт для ребенка. В Вашей ситуации развод сопровождался ссорами между Вами и супругом, а также другими родственниками. Это тоже оказало негативное влияние на ребенка. Так как Вашей дочери сейчас 7 лет, предположу, что она недавно пошла в школу (или готовится к поступлению в 1 класс). И это также сильный стресс для каждого ребенка. То есть, кроме сложной семейной ситуации, которая, похоже, не переработана детской психикой, у девочки появился еще источник беспокойства - необходимость адаптироваться в новом детском коллективе, приспосабливаться к требованиям и правилам, установленным в школе. Думаю, что тревога, которую Вы описывает, как вопрос о том, что могло бы значить отсутствие папы на рисунках дочери, следует прочитать так: какие проблемы у ребенка и что с этим делать? У Вашей дочери достаточно причин для тревоги. Думаю, тот факт, что она пытается говорить Вам о своих страхах и переживаниях, может свидетельствовать о большом внутреннем ресурсе. Но помощь девочке нужна обязательно и обязательно в режиме очных консультаций. При личной встрече с детским психологом Вы сможете задать вопросы, касающиеся ее рисунков».