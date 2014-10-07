Понедельник, 9. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Продвижение по карьерной лестнице опасно для здоровья

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Мужчины и женщины, получившие повышение, чаще жалуются на проблемы со здоровьем и депрессию из-за новых обязанностей. Негативные последствия сохраняются до 4 лет. После этого работники привыкают к новой роли, и их самочувствие улучшается. К такому выводу пришли ученые из Стокгольмского университета, сообщает The Daily Mail.

Специалисты проанализировали данные 1400 мужчин и 2000 женщин из Швеции. Примерно две трети участников за период между 2008 и 2014 годами не получали повышения. Почти 700 добровольцев повысили один раз, 367 - два раза, 139 - три раза. Около 50 человек продвинулись вверх по карьерной лестнице четыре раза.

Участники ответили на вопросы о состоянии здоровья и депрессии. Исследователи обнаружили: добровольцы, получавшие повышение за последние 2-4 года, чаще имели проблемы со здоровьем. У мужчин чаще развивались психические расстройства, а у женщин - соматические заболевания. Однако через 4-8 лет после повышения состояние здоровья у этих участников начинало улучшаться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдобровольцыисследователимужчины и женщиныпсихические расстройствасостояние здоровья
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:16
В честь поэмы "Москва - Петушки" создали парфюм
17:52
Как подготовиться к сексу в машине?
17:51
Как продлить жизнь любимому свитеру: пять правил по уходу за кашемиром
17:34
Почему 9 января — день, когда все начинают изменять друг другу?
17:16
Продвижение по карьерной лестнице опасно для здоровья
17:03
Письмо читательницы: дочь не рисует папу после нашего развода
16:32
Вышли из моды: пять антитрендов
16:17
Шесть упражнений для тренировки интимных мышц
15:58
Аж мурашки по коже: эти серьги словно из фильмов ужасов
15:30
Почему красивые люди реже болеют
15:09
Ученые рассказали, какой фастфуд не вредит фигуре
14:48
Стресс делает мужчин непривлекательными для женщин
14:31
Полотенце надо стирать через каждые три использования! А как часто вы это делаете?
14:10
Титул «Мисс Хельсинки» достался темнокожей красавице (2)
13:54
Папы наше все: типы отцов
13:41
Чем занимаются малыши внутри мам: поразительные кадры
13:24
Лусинэ Аянян: не поддавайтесь эмоциональному шопингу, не тратьте много средств на одежду, тем более модную
13:16
Галерея: муж помог жене попасть в проект по преображению
12:44
Как заваривать молочный чай с куркумой - настоящее чудо Аюрведы!
12:31
Женский гороскоп с 9 по 15 января
Все новости
ФэшнЦеликом
Вышли из моды: пять антитрендов

Вышли из моды: пять антитрендов

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Шесть упражнений для тренировки интимных мышц

Шесть упражнений для тренировки интимных мышц

Почему красивые люди реже болеют

Почему красивые люди реже болеют

Ученые рассказали, какой фастфуд не вредит фигуре

Ученые рассказали, какой фастфуд не вредит фигуре

12:19
Детокс тебе в помощь: генеральная уборка организма после праздников (1)
Самые читаемые
Вышли из моды: пять антитрендов
Шесть упражнений для тренировки интимных мышц
Титул «Мисс Хельсинки» достался темнокожей красавице(2)
Как подготовиться к сексу в машине?
Галерея: муж помог жене попасть в проект по преображению
Топ комментариев
Она мастурбировала семь дней подряд, и вот что случилось(3)
Титул «Мисс Хельсинки» достался темнокожей красавице(2)
Детокс тебе в помощь: генеральная уборка организма после праздников(1)
Контуринг формы лица: маленькие хитрости(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьволосыгрудьженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователимужчинамужчиныновый годотношенияпроблемыпродуктыребенокрецептродителиспециалистыудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
Они разденутся в Таллинне, чтобы показать всем, как выглядит настоящий современный мужчина

Они разденутся в Таллинне, чтобы показать всем, как выглядит настоящий современный мужчина

Дарья Саар об ETV+: чтобы догнать ПБК, мне нужен бюджет в два раза больше нынешнего

Дарья Саар об ETV+: чтобы догнать ПБК, мне нужен бюджет в два раза больше нынешнего (2)

Обычная эстонская девочка: Мэрилин Керро опубликовала свой раритетный снимок

Обычная эстонская девочка: Мэрилин Керро опубликовала свой раритетный снимок

18:30
Чемодан, вокзал, Россия, США или Европа: рэпер Аzимут спел про детей Нарвы, без оглядки бегущих из Эстонии
18:08
Не упустите шанс это увидеть: солистка группы SEREBRO сняла с себя всё, даже трусики
17:52
Как подготовиться к сексу в машине?
17:32
Певица Юлия Савичева уже не может скрывать беременность
Rus.Postimees.eeЦеликом
RMK уничтожил находящиеся под охраной деревья, прокуратура возбудила уголовное дело

RMK уничтожил находящиеся под охраной деревья, прокуратура возбудила уголовное дело

Врач из Ида-Вирумаа, обвиненный в причинении смерти по неосторожности, продолжит работу

Врач из Ида-Вирумаа, обвиненный в причинении смерти по неосторожности, продолжит работу

Синдром Дауна: мальчик, рожденный вопреки

Синдром Дауна: мальчик, рожденный вопреки (1)

18:36
Военнослужащие из США проходят в Эстонии курс зимней подготовки
17:05
Из Эстонии выслали двух граждан Вьетнама
16:59
Михаэль Шумахер и Магдалена Нойнер вошли в Зал славы немецкого спорта
16:54
На дорогах может быть скользко
ВпрокЦеликом
Призыв к товариществам: не подвергайте опасности жизнь своих сограждан!

Призыв к товариществам: не подвергайте опасности жизнь своих сограждан!

Вопрос читателя: должен ли работодатель покупать мне рабочую одежду?

Вопрос читателя: должен ли работодатель покупать мне рабочую одежду?

Несколько поездов Elron будут заменены автобусами

Несколько поездов Elron будут заменены автобусами

8. янв
Гениальное приспособление поможет легко и быстро убрать снег (2)
Погода
Захватывающее видео: голодная акула-молот против рыбака

Захватывающее видео: голодная акула-молот против рыбака

Во вторник в Эстонии ожидается небольшое похолодание

Во вторник в Эстонии ожидается небольшое похолодание

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees