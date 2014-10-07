Продвижение по карьерной лестнице опасно для здоровья

Специалисты проанализировали данные 1400 мужчин и 2000 женщин из Швеции. Примерно две трети участников за период между 2008 и 2014 годами не получали повышения. Почти 700 добровольцев повысили один раз, 367 - два раза, 139 - три раза. Около 50 человек продвинулись вверх по карьерной лестнице четыре раза.

Участники ответили на вопросы о состоянии здоровья и депрессии. Исследователи обнаружили: добровольцы, получавшие повышение за последние 2-4 года, чаще имели проблемы со здоровьем. У мужчин чаще развивались психические расстройства, а у женщин - соматические заболевания. Однако через 4-8 лет после повышения состояние здоровья у этих участников начинало улучшаться.