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Почему 9 января — день, когда все начинают изменять друг другу?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Если вам кажется, что ваша половинка в последнее время от вас отдалилась, возможно именно сегодня, 9 января, вам нужно внимательнее за ней присмотреть.

Один сайт знакомств — Gleeden, — созданный специально для замужних и женатых, сделал анализ посещаемости и обнаружил, что активность пользователей повышается в начале января, аккурат после рождественских и новогодних праздников, пишет Soulpost.ru.

Авторы сайта особенно отметили один день — 9 января. Именно во второй понедельник после праздников пользователи сайта (а это более 3,3 миллиона человек) особенно активизируются и назначают свидания.

Так, 11 января 2016 года на Gleeden на 320% увеличилось число зарегистрировавшихся на сайте. И такая тенденция сохраняется в течение всего января.

Почему так?

Большинство пользователей упомянутого сайта (52%) сказали, что после постоянных зимних праздников, которые приходится проводить в компании друг друга и своих семей, возникает огромное желание свободы. Так что по окончанию всего они уходят в отрыв, подальше от семьи.

26% опрошенных сказали, что с новым годом хотят попробовать что-то новое — и ищут это, идя налево.

Неожиданно? Да, но вполне логично. Так что смотрите в оба за своей половинкой и…за собой!

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