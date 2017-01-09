Как продлить жизнь любимому свитеру: пять правил по уходу за кашемиром

1. Кашемировые свитера и кардиганы нужно хранить в специальной сумке на застежке или ящике в сложенном виде, чтобы вещи как можно дольше сохраняли свой прежний вид. Причем складывать их нужно аккуратно, чтобы посередине не образовался залом. Дабы избежать деформации одежды, не вешай ее на вешалку.

2. Обязательно положи в гардероб сухое средство против моли, поскольку она неравнодушна к кашемиру, особенно к влажному. Поэтому, перед тем, как прятать свитер в шкаф, еще раз убедись, что он сухой.

3. Полоскать кашемировые свитера лучше всего вручную при температуре воды не выше 30°С. Перед стиркой тщательно раствори порошок в воде, затем выверни вещь наизнанку и положи в воду. Если ты собираешься стирать одежду из кашемира в стиральной машинке, выбирай деликатный режим и не забудь про автоотжим.

4. Сушить кашемировые вещи нужно не подвешивая, а аккуратно разложив на полотенце. Таким образом одежда из кашемира не растянется.

5. Вещи из кашемира гладить утюгом можно только вывернутыми наизнанку. При этом следует использовать деликатный режим и немного пара.