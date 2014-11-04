Вопреки советам героя литературного опуса, композиция духов представляет собой не термоядерную смесь неудобоваримых веществ, содержащих спирт (вроде коктейля "Поцелуй тети Клавы" - смеси водки с красным вином), а довольно приятный вкусовой букет качественного алкоголя. В нем слышатся нотки выдержанного рома с пряностями – мускатным орехом, гвоздикой, корицей, кардамоном.

И, подобно виски, аромат оставляет сладко-древесное послевкусие с оттенками сухофруктов, пачули и кумарина с тонами горького шоколада.