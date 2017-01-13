Эта картинка поможет вам понять, есть ли у вас рак груди

Вот как она объяснила важность этих лимонов:

"В декабре 2015 года, когда я увидела выемку, которая был похожа на один из лимонов на картинке, я сразу поняла, что у меня рак молочной железы, -пишет она. - Я пыталась почувствовать опухоль, но моя опухоль была не ощутима. У меня диагностировали рак молочной железы через 5 дней и 4-ю стадию в следующем месяце, пишет Lifter.com.ua.

Эрин решила взять все в свои руки и написала свою трогательную историю, прикрепив к ней фотографию, которая помогла ей. Это ее попытка помочь другим женщинам.

Это изображение является частью кампании «Знай свои Лимоны», начатой Всемирной организацией по борьбе с раком молочной железы. Это невероятно информативная картинка, которую мужчины и женщины должны использовать до самого обследования в больнице.

"ПОЖАЛУЙСТА, прекратите играть в игры, которые на самом деле не способствуют осведомленности. Если вы действительно хотите помочь людям с раком, или тем, кто заболеет раком, обменивайтесь именно такими фотографиями", - пишет Эрин.