Эрозия шейки матки: современные методы лечения

Эрозия шейки матки – это болезнь, при которой наблюдается дефект эпителия, покрывающего влагалищную часть шейки матки, сообщается на сайте zdorov-info.

Это распространенное явление, которое часто женщинами просто игнорируется. Читай, к каким осложнениям может привести эрозия шейки матки и почему нельзя закрывать глаза на эту проблему.

На месте поражений может возникнуть воспаление, которое, если его не лечить, может стать причиной кровотечения. Более того, эрозии, которые долго не лечат, в конечном счете могут стать причиной развития раковой опухоли.

Почему возникает эрозия шейки матки?

травмы механического характера, возникающие из-за родов, аборты и т.д.;

инфекции половых органов;

нарушение гормонального фона.

Методы лечения эрозии шейки матки

Перед тем, как начать лечение, необходимо сдать ряд анализов и выявить, нет ли заболеваний, передающихся половым путем. Если они есть, необходимо сначала пролечить их. У беременных женщин эрозию обычно не лечат, ожидая родов.

Избавляться эрозии необходимо в первой фазе менструального цикла, на 6-10 день. Сегодня существует много способов лечения эрозии, вот основные из них:

1. Консервативное лечение (химическая коагуляция). Эрозия обрабатывается специальными растворами, которые разъедают измененные клетки. Тампон с действующим веществом на 2-3 минуты вводят во влагалище. Обычно такая терапия не имеет побочных действий, на шейке матки не возникает рубцов, она не деформируется. Если эрозия большая и запущенная, может потребоваться несколько процедур.

2. Диатермокоагуляция. Это метод выжигания эрозии высокочастотным током, для чего используют специальные электроды. Процедура длится 10-15 минут, может быть болезненной. Существует предостережение: диатермокоагуляция может вызвать сужение канала шейки матки и оставить рубец, что в будущем усложнит роды, поэтому ее рекомендуют только женщинам, которые уже не планируют детей.

3. Криодеструкция. Это обработки эрозии жидким азотом, или замораживание, как называют метод в народе. Поврежденная область вымораживается, не затрагивая здоровые ткани. Способ криодеструкции эффективный, безопасный и безболезненный. Риска рубцевания и сужения канала шейки матки нет.

4. Лазерное лечение. Это прижигание шейки матки лучом лазера с помощью аппарата СО2. Здоровые ткани при этом не повреждаются. Продолжительность процедуры – 20-30 минут, осуществляется под контролем кольпоскопа. Лазерное лечение рекомендуется не рожавшим пациенткам.

5. Радиоволновое лечение. Это метод разрезания и коагуляции мягких тканей без повреждения здоровых участков. Процедура не вызывает болевых ощущений, не оставляет рубцов, поэтому рекомендована для женщин, которые еще планируют рожать. Продолжительность процедуры – 15-20 минут.

Эрозия шейки матки – это заболевание, которое вполне реально предупредить. Для этого необходимо регулярно проходить осмотры у гинеколога и придерживаться всех рекомендаций.