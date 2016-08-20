Шесть действенных советов по уходу за волосами

Совет 1

Пытайся мыть волосы реже. Кожа головы привыкает к частому мытью, и сальные железы выделяют дополнительный жир.

Совет 2

Лучше всего сушить волосы естественным путем. Горячий воздух повреждает структуру локонов и делает их тусклыми.

Совет 3

После мытья волос не хватайся за расческу сразу! Это приводит к ломкости, выпадению и деформации структуры.

Совет 4

Если у тебя сухие волосы, лучший выход – маска с оливковым маслом. Сначала нанеси ее на кончики (только не по всей длине), затем убери волосы в пучок, надень полотенце и подержи маску час.

Совет 5

Если у тебя нет времени на маски, воспользуйся кондиционером для волос. 20 минут – и ты готова!

Совет 6

Если времени вообще в обрез, нанеси лосьон для рук на кончики. Благодаря этому трюку волосы будут мягкими и их будет легче расчесать.