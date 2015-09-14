Бьюти - гигиена: пять золотых правил

Дезинфекция рук

Перед нанесением макияжа, обязательно помой руки и протри их бумажными салфетками. Что касается тканевых полотенец, не стоит забывать о том, что уже после первого использования на них остаются маленькие частички эпидермиса. Если же ты решила подправить мейкап в течение дня, например, на работе, лучше всего продезинфецировать руки с помощью антибактериального геля или хотя бы протереть руки антисептическими салфетками.

Дозатор

Выбирая новое beauty-средство, лучше всего покупать косметику в тюбиках с дозатором. Так, как ты используешь средство только руками, все микробы будут оставаться в упаковке, что в последствии может вызвать аллергические высыпания на коже. Еще одно преимущество дозатора – экономный расход.

Чистые кисти

Помни, что кисти и спонжи нужно мыть после каждого использования. Чтобы их очистить от косметики, тебе понадобится всего-навсего обычное гигиеничное мыло. Однако, если на твоей коже есть какие-либо шелушение или покраснение, не поленись продезинфицировать их с помощью специальных средств, в составе которых есть спирт.

Своя тушь

Никогда не одалживай свою тушь для ресниц, даже самым близким подругам. Глаза – очень чувствительный орган, который может отреагировать раздражением или слезоточивостью. Это правило можно применить к помаде или блеску для губ, конечно, если речь идет не об одноразовой кисточке, которой можно набрать средство из тюбика.

Демакияж в три этапа

Молочко для умывания, затем гель, а потом еще и тоник – только так и не иначе должен проходить вечерний процесс демакияжа. Дело в том, что под слоем косметики, нанесенной утром, микробы, которые особенно активизируются в ночной период времени, будут размножаться и провоцировать воспаления кожи. Чтобы это предотвратить, следуй всем этапам демакияжа.