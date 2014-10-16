Можно ли забеременеть во время месячных

Для многих женщин беременность – это долгожданное событие.

Иногда представительницы прекрасного пола предполагают, что забеременеть во время месячных невозможно. Но это не так. Для того чтобы понять ответ на этот вопрос, следует разобраться с физиологическими процессами в организме.

Когда можно забеременеть при месячных?

Беременность возможна в тех случаях, когда овуляция совпала с половым актом, что ведет к встрече сперматозоида с яйцеклеткой. Чаще всего при нормальном менструальном цикле созревание и выход яйцеклетки приходится на середину цикла. Поэтому принято считать, что в этот период следует предохраняться особо активно.

Обычно подтвердить овуляцию помогает базальная температура, которая измеряется в прямой кишке в ранние утренние часы. У здоровой женщины со стабильным гормональным фоном эти методы контрацепции приводят к значительному снижению вероятности беременности.

Но всегда существует несколько “но“. Даже у здоровой женщины в течение менструального цикла могут быть стрессы, простудные заболевания или смена климата (отпуск, командировка). Это значительно влияет на образование гормонов, как в гипофизе, так и в яичниках. Поэтому иногда происходит смещение овуляции, и она начинается в другое время.

Если яйцеклетка вышла незадолго до менструации, то оплодотворение может произойти и в момент месячных. Поэтому доктор никогда не сможет конкретно ответить на вопрос, можно ли забеременеть при месячных? При неблагополучном стечении обстоятельств это возможно.

Какая вероятность беременности во время месячных?

Конечно, вероятность беременности, если половой акт произошел во время менструации, минимальна. Особенно это редкость у женщин с отсутствием гормональных проблем и регулярным менструальным циклом. Но в тоже время при наличии гормональных сбоев такая ситуация становится более вероятной.

Конечно, если рассматривать статистику, то возникновение беременности во время менструации будет занимать немного процентов. Но не стоит забывать, что попасть в этот небольшой процент гораздо легче, чем кажется на первый взгляд. Поэтому если есть желание заниматься сексом в “критические дни“, то следует воспользоваться барьерным метолом контрацепции. К тому же это будет более гигиенично.

Следует отметить, что забеременеть из-за секса в первые дни менструации практически невозможно. Этот период характеризуется критическим снижением уровня всех половых гормонов, что сопровождается отторжением эндометрия. Так как выделения обильные, сперматозоиды не могут проникнуть в половые трубы. И даже если зачатие произойдет, то прикрепиться яйцеклетке будет некуда, так как эндометрий обновляется практически полностью. Но если вопрос, можно ли забеременеть во время месячных, мучает все равно, то стоит обратиться с ним к гинекологу.

В каких ситуациях возможна беременность при месячных?

В норме после выхода яйцеклетки из яичника она остается жизнеспособной сутки. Поэтому если в течение 24 часов не произошел половой акт, то беременность маловероятна. Но бывает и другое стечение обстоятельств.

Если у полового партнера нет проблем с половой системой, то сперматозоиды могут находиться в маточных трубах до 3-6 дней. В результате иногда беременность происходит из-за полового акта, который предшествовал овуляции за несколько дней. Девушке кажется, что она забеременела во время месячных, но на самом деле овуляция была позже, а вот сперматозоиды попали в половые пути именно во время менструации.

Если рассматривать возможность беременности во время менструации, то тогда речь идет о запоздалой овуляции и наличии гормональных проблем. В итоге одновременно началось менструалоподобное кровотечение и наступила овуляция. Но это бывает крайне редко. Чаще встречается другая причина – у девушки очень длительные месячные, а сам цикл короткий. В результате секс случается в последние дни месячных, но из-за маленькой продолжительности цикла в эти дни происходит овуляция. Поэтому забеременеть при месячных можно с большой вероятностью.

Иногда девушка думает, что беременность началась из-за полового акта во время менструации, из-за того что другого секса у нее в последующий период не было. Но на самом деле происходит следующее: беременность началась в середине предыдущего цикла, как и бывает в обычных случаях. Но из-за каких-то гормональных проблем начались месячные (иногда такое бывает). Беременность не прервалась, а продолжила развиваться дальше. В результате девушка уверена, что забеременела в дни менструации, так как половой контакт был только в эти дни.

Стоит ли заниматься сексом во время месячных?

Некоторые женщины утверждают, что в “критические дни“ они испытывают прилив сексуального желания. Может быть, для некоторых это характерно, но большая часть девушек руководствуется другими стимулами – можно не предохраняться, так как забеременеть практически не реально. Но это не должно оправдывать секс во время месячных, так как он может навредить самой девушке.

Бактерии значительно легче проникают в полость матки во время менструации, так как шейка матки приоткрывается. А кровь является самой благоприятной средой для их размножения. Поэтому не стоит рисковать здоровьем ради сомнительного удовольствия.

Конечно, женщина решает самостоятельно, следует ли ей прекращать половую жизнь на период менструации. Некоторые говорят, что это физиологично, другие утверждают, что это не гигиенично. Все зависит от восприятия женщины и ее умения предохраняться. Например, если она пьет гормональные контрацептивы, то заниматься сексом в дни месячных смысла нет. Ведь у нее будет безопасный секс на протяжении всего менструального цикла.